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Још једна несрећа са смртним исходом: Погинуо возач (65) након слијетања са пута

Аутор:

АТВ редакција
01.08.2026 13:08

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Аутомобил полиције ФБиХ
Фото: АТВ БЛ

Протекле ноћи на бх. путевима догодила се нвоа саобраћајна несрећа са трагичним исходом. У саобраћајној несрећи која се синоћ десила у Живиницама смртно је страдао 65-годишњи возач из Тузле.

"Дана, 31.7.2026.године око 20:50 сати, на дијелу регионалног пута Р455а, у мјесту Шерићи, град Живинице, догодила се саобраћајна незгода - слијетање са коловоза путничког моторног возила "Пежо" којом приликом је 65-годишњи возач из Тузле смртно страдао", саопштено је из Управе полиције МУП-а ТК.

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Увиђајем је на мјесту догађаја руководио тужилац Кантоналног тужилаштва Тузланског кантона, а исти су извршили полицијски службеници Полицијске управе Живинице, који по упутама кантоналног тужиоца подузимају мјере и радње на документовању ове саобраћајне незгоде, преноси РадиоСарајево.

У временском периоду од 21:00 до 00:50 сати, саобраћај је на наведеној дионици пута био у потпуности обустављен.

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Тагови :

Живинице

Саобраћајна несрећа

МУП Тузланског кантона

увиђај

погинуо мушкарац

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