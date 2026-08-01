Колеге убијеног хирурга: ''Шокирани смо и затечени, био је диван човјек''

Аутор:АТВ редакција
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Убиство Александра Илића (42), хирурга из Вршца шокирало је његове колеге и пријатеље, који за њега имају само ријечи хвале!
Како кажу, др Илић је радио као љекар у Општој болници у Вршцу и током своје каријере је спасио многе животе.
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- Он је био предиван млад човјек и изузетан љекар. Потиче из угледне породице и никада није правио проблеме. Такође, није нам ни причао да код куће има неки проблем, зато нас је вијест о његовом убиству запрепастила и оставила нас без текста - кажу колеге покојног хирурга и додају:
- Памтићемо га као пристојног, вриједног и колегијалног човјека. Ми не знамо шта се догодило у његова четири зида, ништа није указивало да се овако нешто мозе догодити. Ми смо поптуно шокирани и затечени да је њега убило дијете од 14 година и то његов пасторак са којим је у посљедње вријеме и живио.
Подсјетимо, Више јавно тужилаштво у Панчеву саопштило је раније данас да је због сумње да је убио мушкарца у кући у Банатксим Карловцима ухапшен малољетник (14).
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- Више јавно тужилаштво у Панчеву је данас поднијело судији за малољетнике Вишег суда у Панчеву захтјев за покретање припремног поступка према малољетнику из Банатског Карловца, рођеног 2012. године, због постојања основане сумње да је извршио кривично дјело убиство. Захтјевом се малољетнику ставља на терет да је 31. јула око 20.30 часова у Банатском Карловцу, у кући у којој живи, употребом ножа лишио живота лице мушког пола А.И., рођеног 1984. године, из Вршца - пише у саопштењу ВЈТ у Панчеву у ком се додаје:
- Виши суд у Панчеву је малољетнику након саслушања, а по приједлогу тужилаштва, одредио притвор у трајању до 30 дана зато што му се ставља на терет извршење кривичног дјела за које је прописана казна затвора у трајању преко десет година, а начин извршења и посљедица кривичног дјела су довели до узнемирења јавности које може угрозити несметано и правично вођење кривичног поступка. У захтјеву је предложено и да суд у току припремног поступка испита свједоке догађаја, као и да одреди потребна вјештачења.
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Подсјетимо, ухапшени дјечак је син из првог брака хирургове супруге.
- Пасторак је насрнуо на Илића ножем. Прича се да је свему претходила свађа између Илића и његове жене. Дјечак је, наводно, присуствовао расправи и дограбио је нож у намјери да заштити мајку. То је оно што се прича, а шта се заиста догодило, утврдиће истрага - подсјећа извор.
(Курир)
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