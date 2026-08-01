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Малољетници злостављали коња: Родитељима пријети строга казна

Аутор:

АТВ редакција
01.08.2026 13:31

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Малољетници злостављали коња: Родитељима пријети строга казна
Фото: Pixabay

Један драматичан догађај из Београда открио је озбиљне пропусте у родитељству и бризи о животињама. Средином јула, грађанин А.М. задржао је двојицу малољетника док су злостављали коња, тукли га штапом и тјерали уз бријег.

Овај случај сада је пребачен Првом основном јавном тужилаштву у Београду, уз доказе и снимке са друштвених мрежа.

Више јавно тужилаштво у Београду сматра да се у поступцима родитеља малољетника стичу елементи кривичног дјела запуштања и злостављања. Родитељи су, према тужилаштву, грубо занемарили своје обавезе, што је довело до суровог понашања дјеце према животињи.

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Додатно, дјеца су била приморана да раде послове неприкладне за њихов узраст, попут прикупљања картона из комуналног отпада, што може бити штетно за њихов развој.

Тужилаштво наглашава потребу да се коњ одузме од родитеља како би се спријечило даље нехумано поступање. Републичка ветеринарска инспекција треба да предузме одговарајуће мјере у овом случају.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Београд

Коњи

злостављање животиња

Дјеца

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