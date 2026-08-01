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Преживјели планинари са Елбруса стигли у БиХ

Аутор:

АТВ редакција
01.08.2026 13:53

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Елбрус је највиша планина у Русији и највиши врх у Европи.
Фото: pexels/Никита Шелайкин

Двојица преживјелих планинара из трагичне несреће на планини Елбрус (Русија), Харис Адиловић и Кемал Видимлић, стигли су у БиХ.

Из ГСС-а су за Еуроњуз навели да по доласку неће бити изјава за медије, како би се преживјелим планинарима омогућило да се у миру и достојанству врате својим породицама након тешког искуства којег су преживјели.

Наташа Пирц Мусар-17042026

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"Харис и Кемал стигли су ноћас, слиједи период опоравка, а потом ће организовати конференцију за новинаре или издати заједничко саопштење о свему”" навели су из ГСС-а Зеница.

Према информацијама ГСС-а, у наредним данима очекује се и транспорт тијела страдалих планинара из Русије у БиХ.

Након завршетка свих административних процедура и допремања посмртних остатака, у Зеници ће бити организована колективна сахрана за петорицу страдалих планинара.

У несрећи на Елбрусу, подсјећамо, живот је изгубило пет планинара из Зенице, др Мелиха Чаушевић, брачни пар Алма и Денис Окановић, Алмир Кривдић и Нермин Талам.

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Због трагедије, 28. јул је проглашен Даном жалости у ФБиХ. Након несреће, у Русији се већ разматра пооштравање правила за успон на Елбрус.

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Тагови :

Планинари из БиХ на Елбрусу

Елбрус планина

Русија

планинар

Алпинисти из БиХ

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