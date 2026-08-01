Темературе дивљају: За два града издато црвено упозорење

Црвено упозорење издато је данас за регије Приједора и Мостара због високе температуре ваздуха, док је у осталим дијеловима БиХ на снази наранџасто упозорење, објавио је Метеоаларм.

У Републици Српској и Федерацији БиХ и данас ће бити сунчано и вруће вријеме, са температуром ваздуха и до 40 степени Целзијусових.

У приједорској регији упозорење је на снази од 11.00 до 19.00 часова, када ће максимална температура ваздуха бити од 36 до 40 степени Целзијусових.

За регију Мостар упозорење је издато за период од поднева до 17.00 часова, када ће максимална температура ваздуха бити око 42 степена Целзијусова.

Друштво У Српској наранџасто упозорење, температура прелази 40

За бањалучку регију упозорење је издато за период од 11.00 до 19.00 часова, када ће максимална температура ваздуха бити од 35 до 39 степени Целзијусових.

У вишеградској регији упозорење важи за период од 11.00 до 18.00 часова, када ће максимална температура ваздуха бити од 35 до 39 степени Целзијусових, док је за регију Фоча упозорење издато за период од 12.00 до 18.00 часова, када ће максимална температура ваздуха бити од 35 до 38 степени Целзијусових.

У регији Требиње упозорење је на снази од 10.00 до 19.00 часова, када ће максимална температура ваздуха бити 35 до 38 степени Целзијусових. За регију Сарајева, Тузле и Ливна упозорење је издато за период од 12.00 до 17.00 часова, када ће максимална температура бити око 36 степени Целзијусових.