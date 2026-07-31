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Један играч закуцао на врата милиона: Резултати Лото извлачења у 61. колу

Аутор:

АТВ редакција
31.07.2026 20:12

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Лото / Лутрија
Фото: АТВ

Извучени су бројеви у 61. колу игре Лото, коју заједно организују лутрије Републике Српске и Србије, а један играч закуцао је на врата милиона.

Премија за Лото седмицу овог петка износила је 2 милиона и 200 хиљада марака.

Добитна комбинација гласила је 10, 12, 3, 5, 32, 18 и 26.

Један играч имао је прилику да освоји милионски добитак, јер је након шест извучених бројева чекао број 25. Међутим, из бубња је изашао број 26, тако да главна премија није извучена.

Осим њега, шестице је добило још осам играча, а овај добитак вриједан је око 5.000 КМ.

Лото плус

Премија за Лото плус носила је још већи добитак - 5.800.000 конвертибилних марака.

Извучени бројеви у овој игри су 25, 21, 35, 29, 22, 10 и 18.

Већ након шест извучених бројева било је јасно да ни у овој игри неће бити новог милионера, тако да ће премија додатно расти у наредном колу.

Џокер

Џокер број у 61. колу гласио је - 595024.

Ово коло није нам донијело ни Џокер добитника.

Иначе, премија за Џокер износила је 240.000 марака.

Лото извлачење можете уживо да пратите на програму Алтернативне телевизије сваког уторка и петка од 20 часова.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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