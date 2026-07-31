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Изгорјела јахта на Јадрану: Путници скакали у море да се спасу

Аутор:

АТВ редакција
31.07.2026 20:57

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Изгорјела јахта на Јадрану: Путници скакали у море да се спасу
Фото: Pixabay

У близини острва Хвар данас у раним поподневним сатима избио је пожар на луксузној јахти, при чему је причињена велика материјална штета.

Драма се догодила код рта Пелегрин, на западној страни острва, гдје је брод захваћен пламеном остао око 200 метара од обале.

Срећом, у несрећи није било повријеђених. Захваљујући брзој реакцији људи који су се затекли у близини и координисаном деловању поморских служби, сви путници су безбедно спасени, пише Слободна Далмација.

prase screenshot youtube

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Ватрогасци су убрзо ставили пожар под контролу, чиме је спречено потпуно уништење пловила и његово потонуће. Након гашења, јахта је остала да плута.

Узрок пожара за сада није познат, а надлежне службе ће утврдити све околности несреће.

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Тагови :

Хвар

Хрватска

пожар

Јахта

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