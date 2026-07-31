Пуцао сам човјеку у главу: Језиво признање Феђе Штукана

Аутор:АТВ редакција
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Феђа Штукан, глумац из филмова "У земљи крви и меда" и "Гори ватра", као и серија "Клан" и "Сабља", изазвао је лавину коментара након што је у једном интервјуу изјавио "реци ми коју музику слушаш, и рећи ћу ти колики ти је Ај Кју".
На мрежама су услиједиле бројне реакције, појединци су се сложили с њим, други нашли жестоке замјерке на ову изјаву", због чега се Штукан поново огласио и "пецнуо" све који га нису разумјели, чак наводећи коефицијент интелигенције просјечног човјека са ових простора.
Оно што је можда мање познато је с каквим се све проблемима суочавао Феђа Штукан прије него што је постао јунак са великог платна.
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Глумац је отворено говорио о проблемима који су га задесили, жели да себи одузме живот, рату, боравку у установи за менталне болести, али и смрти дјевојке.
"Најтежи тренутак у мом животу је био смрт моје дјевојке, коју сам нашао мртву у кади. Дуго сам кривио себе због тога, мада нисам био крив. Угљен-моноксид је убио. Кривио сам себе јер нисам био ту тада. Покушавао сам да пијем, па да алкохолом убијем емоције, да их сведем на минимум. То је погоршало ствари. Постао сам агресиван, па сам правио проблеме у граду. Покушавао сам да се убијем, али нисам могао. Покушавао сам у мислима да се доведем дотле да то себи урадим, али нисам могао. Дођем до ивице, и нисам могао то да направим", рекао је Штукан који из рата на овим просторима памти језиве ствари.
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"Пуцао сам човјеку у главу снајпером и промашио сам га, јер је био предалеко и срећа па сам промашио.Пуцао сам да убијем и то је најстрашнија ствар. Нисам га убио срећом, али у својој глави је довољна одлука била да ћу пуцати у живо биће. Након тога сам завршио у лудници. Био сам годину дана у лудници након тог догађаја. Прва три мјесеца сам био под тешким седативима, затим сам сестрама рекао да сам океј, нормалан, али то тамо говоре сви. Прва три мјесеца ми је било ужасно, нисам се разликовао ни од било ког другог лудака. Живио сам на интензивној њези психијатрије, јер су дванаест кревета били за читаву државу, баш најтежи пацијент", признао је Феђа, који је некада муку мучио са наркотицима.
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"Петнаест година сам био на дроги. Нисам увијек био толико дуго активан, али посљедњих неколико година тог периода сам баш био на дну. Волио сам да ставим што више дроге у кашику, а што мање воде, да флеш буде што јачи. Тад се десио такав флеш, да ме је одмах убио, а повратак у живот је био у тренутку. Није се живот гасио постепено и није се враћао постепено, него се вратио одмах и угасио одмах. Прошло је двадесет минута. Спојила се смрт и живот, није било проласка времена", рекао је тада Штукан.
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