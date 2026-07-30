Дарко Лазић након навода да је избачен из клуба: ''Он и газдарица могу да ми..''

Претходно су, подсјетимо, објављени и снимци на којима се види да Дарко једва наступа.

Сцена Скандал у Хрватској: Дарко Лазић пјевао пола сата, па истјеран са наступа?

Међутим, Дарко тврди да је пјевао сат и по времена, те да наводно на крају није ни исплаћен.

- Ма могу и газда и газдарица да ми се напуше к***а! Слободно им поручите! - рекао је бијесно Лазић када је чуо шта је тема.

- Ма кога је он истјерао, како их није срамота?! Тотално нетачна информација. Пјевао сам сат и по и нису ми платили. Рекао ми као да сиђем са бине и пустио ди-џеј-а, а то им је фора да не би платили. Никоме не бих препоручио да иде у тај клуб - рекао је Дарко Лазић за Телеграф.рс.

Подсјетимо, прије самог оглашавања Дарка Лазића контактиран је и клуб у којем је он наступао те вечери када се јавио један мушкарац. Он је потврдио да Дарко није одрадио комплетан наступ, али није желио да детаљише.

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- Тачно је да је пјевао само пола сата. Једва је и стајао. Ништа више не бих коментарисао. Имате снимке на друштвеним мрежама - поручио је он за Телеграф.рс.