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Како да пешкири остану мекани и након дужег кориштења: Убаците ово у бубањ

Аутор:

АТВ редакција
30.07.2026 21:47

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Бијели пешкири са црним пругама.
Фото: Pexels

Груби и крути пешкири који гребу кожу послије туширања представљају свакодневну фрустрацију, а рјешење се већ налази у вашој кухињи.

Шта ставити у веш машину умјесто омекшивача

У преграду за омекшивач иде бијело алкохолно сирће, двије кашике, ништа више. Уз то, једна кашика соде бикарбоне иде директно на дно бубња, прије него што убаците пешкире.

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Сирће раствара остатке детерџента и каменца, сода подиже прљавштину из влакна. Мирис сирћета испари у току испирања, на пешкиру не остаје ништа. Литар сирћета довољан је за десетак прања.

Зашто ваши пешкири постају груби

Омекшивач не омекшава, он облаже. Силиконски филм који оставља на фротиру је водоодбојан, па пешкир послије пар мјесеци престаје да упија воду и само је размазује по кожи.

Кад се тај филм накупи у три, четири слоја, влакна се слијепе и пешкир постане крут као картон. Зато скупи омекшивачи погоршавају ствар. Купујете управо оно што вам прави проблем.

Како омекшати пешкире који су већ огрубјели

Прво прање урадите без икаквог детерџента. Само пола шоље сирћета, програм на 60 степени, пун бубањ пешкира. То прање служи да спере године накупљеног омекшивача.

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Друго прање одмах надовежите, са кашиком соде бикарбоне и уобичајеном дозом детерџента. Разлику ћете осјетити већ кад извадите први пешкир из машине, још мокар.

Колико детерџента стварно треба за пешкире?

Пола количине коју пише на паковању. Фротир задржава детерџент дубоко у петљама, а остатак који се не испере стврдне влакно. Мање детерџента значи мекши пешкир и чистије испирање.

У топлим мјесецима пешкири по правилу заврше на тераси или жици за сушење на директном сунцу. То их управо убија, јер УВ зраци и топлота исуше влакна и она остану укрућене као даска.

Ако немате машину за сушење, склоните их у сенку и протресите пешкир снажно пет, шест пута пре него што га прострете. Звучи глупо, ради одлично.

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Никада немојте препунити бубањ јер пешкири морају да се окрећу да би се испрали, а стиснути у три слоја се само трљају један о други.

(Крстарица)

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Тагови :

Пешкири

одржавање пешкира

веш машина

прање веша

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