Мислила да јој нога дрхти због умора па добила страшну дијагнозу

Аутор:Стеван Лулић
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Једна медицинска сестра добила је страшну дијагнозу након што јој је неко вријеме нога подрхтавала. Мислила је да се све дешава због умора, али налази су показали нешто што није могла ни да замисли.
Она је отворила душу и испричала како јој је дијагностикована моторна болест неурона.
Ријеч је о стању од којег је боловао и познати научник Стивен Хокинг, а које постепено уништава мождане ћелије које контролишу кретање, што доводи до слабости мишића, парализе и, на крају, споре и непријатне смрти.
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Лаура Ен Фит из Нотингемшајра први пут је примијетила трзање у лијевом кољену и стопалу прошлог љета и претпоставила је да је проблем посљедица прекомјерног ходања.
Колеге су рекле да је вјероватно у питању недостатак минерала магнезијума, за који се зна да изазива грчеве мишића.
Али након што суплементи нису успјели да ријеше проблем, потражила је помоћ од свог љекара опште праксе, који ју је послао на даља тестирања.
Ни након шест мјесеци претрага није пронађен коријен проблема, а љекари су погрешно претпостављали да су њени симптоми резултат низа стања - од мултипле склерозе до функционалног неуролошког поремећаја.
Функционални неуролошки поремећај, или ФНД, је неуролошко стање које утиче на то како мозак шаље и прима сигнале.
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Симптоми укључују слабост, тремор или епизоде сличне нападима, иако скенирање мозга и тестови изгледају нормално.
Неки пацијенти се такође боре са проблемима са памћењем, вртоглавицом и конфузијом.
"Мислила сам да сам можда мало луда у глави“, нашалила се Фит и додала:
"Али мислила сам да ће ме физиотерапија и когнитивно-бихејвиорална терапија (КБТ) вратити у нормалу зачас".
До почетка ове године њено здравље се толико погоршало да се ослањала на штап за ходање.
На прегледу код неуролога у јануару постала је сумњичава и питала је љекара да ли је могуће да пати од болести моторних неурона.
"Рекли су, 'не, не мислимо тако', али морамо искључити то. Електромиографија (тест нерава) није могла да потврди, али није могла ни да искључи", испричала је она.
Како су мјесеци пролазили, њени симптоми су се наставили погоршавати и до маја су јој била потребна инвалидска колица да би се кретала.
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Лумбална пункција - која подразумијева узимање узорка кичмене течности са леђа ради провјере болести мозга и кичме - искључила је аутоимуна стања непосредно прије њеног 40. рођендана у јуну.
Поновљени ЕМГ 2. јула потврдио је све њене страхове, а Лаура је добила дијагнозу болести моторних неурона (БМН) 48 сати касније.
Прве мисли су јој биле усмјерене на мужа и дјецу, посебно на петнаестогодишњег сина Алекса, који је слијеп и аутистичан.
"Мислила сам, како ће се снаћи без мене? Не желим да их оставим, али немам избора", рекла је она за "Сел ас јур стори" и наставила:
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"Помисао да их нећу видјети како одрастају, вјенчавају се, имају дјецу и да ћу бити ту да их издржавам је заиста тешка".
Као медицинска сестра, а сада и пацијенткиња, Лаура се нада да ће дијељење њене приче помоћи другима.
"Медицинска сестра у мени жели да пренесе поруку. Ако дијељење моје приче помогне макар и једној особи да брже добије одговоре, онда се исплати", поручила је, преноси "Дејли Мејл".
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