Logo

Мислила да јој нога дрхти због умора па добила страшну дијагнозу

Аутор:

Стеван Лулић
30.07.2026 22:35

Коментари:

0
Докторица са црним ноктима и наочарима сједи за столом и куца на тастатури.
Фото: Unsplash

Једна медицинска сестра добила је страшну дијагнозу након што јој је неко вријеме нога подрхтавала. Мислила је да се све дешава због умора, али налази су показали нешто што није могла ни да замисли.

Она је отворила душу и испричала како јој је дијагностикована моторна болест неурона.

Ријеч је о стању од којег је боловао и познати научник Стивен Хокинг, а које постепено уништава мождане ћелије које контролишу кретање, што доводи до слабости мишића, парализе и, на крају, споре и непријатне смрти.

Вјесник-Загреб-27112025

Регион

Тинејџери који су осумњичени за пожар у Вјеснику пуштени на слободу

Лаура Ен Фит из Нотингемшајра први пут је примијетила трзање у лијевом кољену и стопалу прошлог љета и претпоставила је да је проблем посљедица прекомјерног ходања.

Колеге су рекле да је вјероватно у питању недостатак минерала магнезијума, за који се зна да изазива грчеве мишића.

Али након што суплементи нису успјели да ријеше проблем, потражила је помоћ од свог љекара опште праксе, који ју је послао на даља тестирања.

Ни након шест мјесеци претрага није пронађен коријен проблема, а љекари су погрешно претпостављали да су њени симптоми резултат низа стања - од мултипле склерозе до функционалног неуролошког поремећаја.

Функционални неуролошки поремећај, или ФНД, је неуролошко стање које утиче на то како мозак шаље и прима сигнале.

Дарко Лазић

Сцена

"Постоји снимак гдjе жваће паре": Газда клуба реаговао због Дарка Лазића

Симптоми укључују слабост, тремор или епизоде ​​сличне нападима, иако скенирање мозга и тестови изгледају нормално.

Неки пацијенти се такође боре са проблемима са памћењем, вртоглавицом и конфузијом.

"Мислила сам да сам можда мало луда у глави“, нашалила се Фит и додала:

"Али мислила сам да ће ме физиотерапија и когнитивно-бихејвиорална терапија (КБТ) вратити у нормалу зачас".

До почетка ове године њено здравље се толико погоршало да се ослањала на штап за ходање.

На прегледу код неуролога у јануару постала је сумњичава и питала је љекара да ли је могуће да пати од болести моторних неурона.

"Рекли су, 'не, не мислимо тако', али морамо искључити то. Електромиографија (тест нерава) није могла да потврди, али није могла ни да искључи", испричала је она.

Како су мјесеци пролазили, њени симптоми су се наставили погоршавати и до маја су јој била потребна инвалидска колица да би се кретала.

bazen

Регион

Несрећа на тобогану у базену: У 'судару' тешко повријеђено дијете

Лумбална пункција - која подразумијева узимање узорка кичмене течности са леђа ради провјере болести мозга и кичме - искључила је аутоимуна стања непосредно прије њеног 40. рођендана у јуну.

Поновљени ЕМГ 2. јула потврдио је све њене страхове, а Лаура је добила дијагнозу болести моторних неурона (БМН) 48 сати касније.

Прве мисли су јој биле усмјерене на мужа и дјецу, посебно на петнаестогодишњег сина Алекса, који је слијеп и аутистичан.

"Мислила сам, како ће се снаћи без мене? Не желим да их оставим, али немам избора", рекла је она за "Сел ас јур стори" и наставила:

Пас

Занимљивости

Пас изазвао пожар у стану: Пламен се брзо проширио, ево како је кућни љубимац реаговао

"Помисао да их нећу видјети како одрастају, вјенчавају се, имају дјецу и да ћу бити ту да их издржавам је заиста тешка".

Као медицинска сестра, а сада и пацијенткиња, Лаура се нада да ће дијељење њене приче помоћи другима.

"Медицинска сестра у мени жели да пренесе поруку. Ако дијељење моје приче помогне макар и једној особи да брже добије одговоре, онда се исплати", поручила је, преноси "Дејли Мејл".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Моторна болест неурона

Болест

Коментари (0)

Више из рубрике

Корпа пуна бијелог лука.

Здравље

Шта се дешава са јетром ако биjели лук једете редовно

1 ч

0
Болница

Здравље

Дјевојка (18) се на мору заразила опасном бактеријом: Љекари јој се боре за живот

2 ч

0
Млада жена показује стрес са лаптопом и телефоном за столом, показујући дигиталну исцрпљеност.

Здравље

Ако осјећате бол у овом дијелу главе - одмах реагујте

4 ч

0
цигарета

Здравље

Мушкарац (29) преминуо три дана након што је престао да пуши

8 ч

0

  • Најновије

23

05

МУП Српске хитно реаговао: Полиција помаже у гашењу великог пожара у Теслићу

23

01

Зашто мушкарци нагло нестану и шта значи њихово ћутање?

23

01

Украјина ракетирана из Сјеверне Кореје - тврди Зеленски

22

55

Виц дана: Писмо из Америке

22

54

Наручена крађа аудија вриједног 130.000 евра, завршио у Србији

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима