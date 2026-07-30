Шта се дешава са јетром ако биjели лук једете редовно

Аутор:АТВ редакција
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Бијели лук је једна од оних намирница које или обожавате или избјегавате у широком луку, најчешће због његовог интензивног мириса.
Међутим, осим што јелима даје препознатљиву арому, бијели лук посљедњих година све чешће се помиње и као намирница која би могла да има позитиван утицај на здравље, нарочито када је реч о јетри.
Познато је да исхрана игра кључну улогу у очувању здравља готово свих органа. Поврће, махунарке, интегралне житарице, квалитетни протеини и здраве масти одавно су дио препорука за дуг и здрав живот, као и за превенцију бројних болести. Ипак, ријетко размишљамо о томе колико и зачини које свакодневно додајемо јелима могу да утичу на организам. Може ли један чен белог лука заиста помоћи јетри или је ријеч о још једном миту који се проширио интернетом?
Стручњаци кажу да је истина, као и обично, негдје између.
Јетра је један од најважнијих органа у људском телу. Свакодневно филтрира штетне материје, учествује у метаболизму, складишти витамине и производи бројна једињења неопходна за нормално функционисање организма, пише Јутарњи.хр.
Дијететичарка Кетрин М. Патон из америчке Кливленд клинике указује на истраживање које показује да редовна конзумација бијелог лука може да смањи упалу и оксидативни стрес већ након 12 недјеља.
Како објашњава, бијели лук садржи биоактивна једињења попут алицина и диалил-дисулфида, која могу да појачају антиоксидативну заштиту организма, смање дјеловање проинфламаторних цитокина – протеина који учествују у упалним процесима и међусобној комуникацији ћелија – као и да помогну у спријечавању накупљања масти у јетри.
Нутрициониста и саветник за исхрану др Крис Мор истиче да бели лук може бити користан за јетру, али искључиво као дио уравнотежене исхране.
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"Не постоји намирница која сама по себи може да излијечи јетру. Међутим, редовна конзумација бијелог лука може допринијети њеном здрављу захваљујући једињењима која имају антиинфламаторно и антиоксидативно дејство", каже Мор.
Највише доказа за сада постоји код особа које болују од метаболички повезане болести масне јетре (МАСЛД), поремећаја који је донедавно био познат као неалкохолна масна болест јетре.
Ријеч је о једном од најчешћих хроничних обољења јетре у развијеним земљама, које је повезано са гојазношћу, инсулинском резистенцијом и метаболичким синдромом.
Неколико истраживања показало је да би редовно конзумирање бијелог лука или додатака исхрани на бази бијелог лука могло да допринесе снижавању вриједности јетрених ензима, као и смањењу масних наслага у јетри код особа којима је ова болест већ дијагностикована.
Кетрин Патон наводи да се први позитивни ефекти не јављају одмах, већ отприлике након 12 недјеља редовне конзумације.
Посебно истиче да се највећа количина алицина ослобађа када се бијели лук исецка, изгњечи или једе сиров.
"Сјецкањем или жвакањем сировог бијелог лука ослобађа се више алицина него током термичке обраде, због чега сиров бијели лук може имати снажније биолошко дејство", објашњава Патон.
Ипак, стручњаци упозоравају да још није познато колико би сировог бијелог лука требало уносити како би се значајно смањио ризик од напредовања болести јетре.
Такође, бијели лук није погодан за свакога. Код појединих људи може изазвати горушицу, надимање или друге дигестивне тегобе, нарочито ако се конзумира сиров.
Особе које узимају лијекове за разређивање крви, попут варфарина или аспирина, требало би да се пре редовне конзумације већих количина бијелог лука посавјетују са љекаром, јер он може појачати дејство ових лијекова.
Стручњаци такође наглашавају да додаци исхрани са бијелим луком нису исто што и конзумирање свјежег бијелог лука. Капсуле садрже знатно веће концентрације активних једињења и нису погодне за свакога, посебно за особе које већ имају обољења јетре или користе више различитих лијекова.
Бијели лук није чудотворни лијек и не може да замијени здрав начин живота. Међутим, као део медитеранске исхране богате поврћем, воћем, махунаркама, маслиновим уљем и квалитетним протеинима, може бити још један савезник у очувању здравља јетре.
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