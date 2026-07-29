Ово пиће није најбољи избор: Избјегавајте га у кафићима, пуно је бактерија

Аутор:АТВ редакција
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Током љета сви тражимо освјежавајуће пиће које ће нас расхладити, а пиће са неколико коцкица леда дјелује као одличан избор.
Међутим, стручњаци упозоравају да управо пиће са ледом у кафићима може крити нешто што не бисте очекивали.
Иако већина људи мисли да лед не може бити прљав јер настаје од воде и чува се на хладноћи, истраживања показују другачије.
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Бактерије могу да доспију у лед током припреме, руковања или због недовољно чистих ледомата.
Истраживања квалитета леда показала су да је велики број тестираних узорака садржао колиформне бактерије, које могу указивати на нечистоће током производње и руковања.
Најчешћи проблем није сама вода од које се лед прави, већ начин на који се лед чува и користи. Ако се ледомат не чисти редовно или се лед узима рукама уместо одговарајућим хватаљкама, бактерије лако могу доспети у чашу.
Због тога пиће са ледом није увек безазлен избор, посебно током врелих дана када се у кафићима и ресторанима прави велики промет.
Многи мисле да су коцкице леда једина ствар на коју треба обратити пажњу, али истраживања су показала да ни кришке лимуна нису увијек без ризика.
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Тестирано је више десетина кришки лимуна из ресторана, а велики број узорака садржао је бактерије. Разлог је једноставан – лимун се често унапријед сијече, чува у посудама и долази у контакт са рукама запослених.
Топла температура и дуго стајање стварају погодно окружење за размножавање микроорганизама.
(Крстарица)
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