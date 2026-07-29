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Ово пиће није најбољи избор: Избјегавајте га у кафићима, пуно је бактерија

Аутор:

АТВ редакција
29.07.2026 20:56

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У свакодневном животу и угоститељству, чаша је посуда разноврсних облика и материјала најчешће од стакла намијењена за држање и конзумацију течности.
Фото: pexels/Zoe Jackson

Током љета сви тражимо освјежавајуће пиће које ће нас расхладити, а пиће са неколико коцкица леда дјелује као одличан избор.

Међутим, стручњаци упозоравају да управо пиће са ледом у кафићима може крити нешто што не бисте очекивали.

Иако већина људи мисли да лед не може бити прљав јер настаје од воде и чува се на хладноћи, истраживања показују другачије.

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Бактерије могу да доспију у лед током припреме, руковања или због недовољно чистих ледомата.

Лед који хлади пиће може крити непријатно изненађење

Истраживања квалитета леда показала су да је велики број тестираних узорака садржао колиформне бактерије, које могу указивати на нечистоће током производње и руковања.

Најчешћи проблем није сама вода од које се лед прави, већ начин на који се лед чува и користи. Ако се ледомат не чисти редовно или се лед узима рукама уместо одговарајућим хватаљкама, бактерије лако могу доспети у чашу.

Због тога пиће са ледом није увек безазлен избор, посебно током врелих дана када се у кафићима и ресторанима прави велики промет.

Лимун у чаши такође може бити проблем

Многи мисле да су коцкице леда једина ствар на коју треба обратити пажњу, али истраживања су показала да ни кришке лимуна нису увијек без ризика.

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Тестирано је више десетина кришки лимуна из ресторана, а велики број узорака садржао је бактерије. Разлог је једноставан – лимун се често унапријед сијече, чува у посудама и долази у контакт са рукама запослених.

Топла температура и дуго стајање стварају погодно окружење за размножавање микроорганизама.

(Крстарица)

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Тагови :

лед у пићу

љето

Расхлађивање

бактерија

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