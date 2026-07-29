Logo

Прва снајперска пушка произведена у Републици Српској

Аутор:

Стеван Лулић
29.07.2026 21:46

Коментари:

0
Снајпер
Фото: Ilustracija/Pexels/Photo by Luis Felipe Pérez

Прва снајперска пушка произведена у Републици Српској угледаће свјетло дана на промоцији која ће бити одржана у четвртак, 30. јула.

Прототип ове снајперске пушке биће промовисан на стрелишту Центра за обуку у Залужанима у 14,00 часова.

Пушку је развило привредно друштво "Космос" Бањалука у сарадњи са Министарством унутрашњих послова Републике Српске.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Космос

Привредно друштво Космос

Пушка

Снајперска пушка

Коментари (0)

Прочитајте више

Ruža cvijet

Фудбал

Изненада преминуо Маријо Јакић, имао је свега 26 година

1 ч

0
Жена у шопингу, носи кресе преко рамена,

Друштво

Пад шопинг грознице у БиХ: Нова правила одувала странце, више не остављају милионе

1 ч

0
На Огњену Марију једна намирница је неизбјежна

Друштво

На Огњену Марију једна намирница је неизбјежна

1 ч

0
Аутомобил се закуцао у бандеру у Пофалићима у Сарајеву.

Хроника

Аутомобилом се закуцао у бандеру, има повријеђених

1 ч

0

Више из рубрике

Игор Додик са чланицама СНСД-а

Република Српска

Додик: Жене су важна карика СНСД-а, тако ће бити и у будућности

6 ч

1
предсједник СНСД Милорад Додик

Република Српска

Додик: Слобода - света ријеч српског народа

6 ч

0
Нуждић позвао надлежне органе у ФБиХ да хитно реагују поводом информација о Елфети Весели

Република Српска

Нуждић позвао надлежне органе у ФБиХ да хитно реагују поводом информација о Елфети Весели

8 ч

1
Фоча свједочење МЦРС

Република Српска

Документована свједочанства ратних војних инвалида о страдању и одбрани српског народа у Фочи

8 ч

0

  • Најновије

23

04

Предмети које сви гурамо на таван могу нам донијети озбиљне паре

22

53

Бањалучанима упућен озбиљан апел, могуће и казне

22

44

Предомислила се, па запалила цркву: Умјесто на меденом мјесецу, завршила иза решетака

22

43

Шешир је неизоставни модни детаљ овог љета: Ево како га стилизовати

22

38

Пеђа Меденица доживио непријатност у тоалету

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима