Аутор:Стеван Лулић
Коментари:0
Прва снајперска пушка произведена у Републици Српској угледаће свјетло дана на промоцији која ће бити одржана у четвртак, 30. јула.
Прототип ове снајперске пушке биће промовисан на стрелишту Центра за обуку у Залужанима у 14,00 часова.
Пушку је развило привредно друштво "Космос" Бањалука у сарадњи са Министарством унутрашњих послова Републике Српске.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
6 ч1
Република Српска
6 ч0
Република Српска
8 ч1
Република Српска
8 ч0
Најновије
23
04
22
53
22
44
22
43
22
38
Тренутно на програму