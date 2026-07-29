Лагала да је нападнута да оправда кашњење: Полицајка враћена у затвор

Аутор:АТВ редакција
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Бивша полицајка Лорен Еванс (35) тврдила је да ју је зауставио необиљежени аутомобил и да ју је мушкарац, који се представио као полицајац из Кента, на ауто-путу А20 у југоисточном Лондону у марту 2023. године подвргао интимном претресу.
Обимна истрага довела је до хапшења невиног човјека, полицајца Алекса Вотсона, пред његовом дјецом, прије него што је читава прича разоткривена као лаж.
Евансова, из Мејдстона у Кенту, осуђена је на 1 годину затвора у марту, након што ју је порота прогласила кривом за ометање правде. Међутим, Апелациони суд јој је сада повећао казну на 2 године, након што је случај преиспитан у оквиру програма за претјерано благе казне.
Бивша полицајка је већ била пуштена из затвора, па јој је сада наређено да се одмах врати на одслужење казне.
Евансова, која је била стационирана у полицијској станици Бромли, послала је поруку надређенима: „Управо ме је зауставила полиција!!“, док је каснила на смјену. На крају је стигла на посао на вријеме, али је била узнемирена и поновила је лаж колегама.
На суду се чуло да су ствари потом „измакле контроли“, јер је наставила да кити измишљотину додатним детаљима. Испричала је детаљну и емотивну причу о томе како ју је зауставио човјек у необиљеженом аутомобилу, представивши се као полицајац из Кента по презимену „Вотсон“, те да је извршио интиман претрес њеног тијела.
Обимна истрага, у којој је учествовало више од 30 детектива и уложено преко 1.500 сати рада, идентификовала је полицајца Алекса Вотсона као потенцијалног осумњиченог. Стицајем околности, он је у то вријеме возио необиљежени аутомобил у том подручју.
Вотсон је ухапшен у свом дому пред супругом и двоје мале дјеце. У притвору је провео 23 сата, гдје је испитиван и потом суспендован са дужности. Међутим, детаљна анализа видео-надзора (Си-Си-Ти-Ви) и система за аутоматско препознавање регистарских таблица (А-Н-П-Р) касније је показала да заустављања није ни било и да његово возило никада није напустило ауто-пут, након чега су све сумње са њега скинуте.
Евансова је потом ухапшена и осуђена за ометање правде. Мјесец дана касније отпуштена је из службе због нарушавања угледа полиције и биће уписана на листу лица којима је трајно забрањено обављање полицијског посла.
Полицајац Вотсон је изјавио: „Срамотно је изнијети овакву оптужбу. Третирали су ме као насилног криминалца.“ Додао је да су се он и његова супруга, који заједно имају 30 година службе у Метрополитен полицији, осјећали издано и разочарано у сопствену организацију.
Судија Мартин Грифит је током изрицања пресуде истакао да је њен злочин био „у суштини једноставна лаж изречена у околностима које су морале имати везе са кашњењем“, преноси Дејлимејл.
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