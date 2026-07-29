Предомислила се, па запалила цркву: Умјесто на меденом мјесецу, завршила иза решетака

Аутор:АТВ редакција
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Дјевојка из Јуте ухапшена је након што је подметнула пожар у цркви у којој је требало да се вјенча сљедећег дана, тврде власти које истражују овај несвакидашњи и екстремни случај „хладних ногу“.
Ленита Морено (25) ухапшена је под оптужбом за тешко подметање пожара који је избио 10. јула. Истражитељи наводе да је ватрена стихија проузроковала штету од 108.000 долара, а пожар је изазван помоћу тампона и других запаљивих предмета.
Према судским документима које преносе амерички медији, пожар је избио у просторији Друштва за помоћ у згради Цркве Исуса Христа светаца посљедњих дана у Кејсвилу. У том тренутку, Моренова, њен младожења и чланови породице припремали су црквену зграду за вјенчање заказано за наредни дан.
Породица је истражитељима рекла да су се спремали да напусте цркву када се огласио противпожарни аларм. Један пролазник је искористио воду из украса за вјенчање како би угасио ватру, док је други употријебио противпожарни апарат.
Истражитељи су утврдили да је ватра подметнута испод столице коришћењем „необичних предмета, укључујући и нешто што је изгледало као тампон са апликатором“.
Младожења је детективима признао да су он и Моренова били у соби у којој је пожар избио непосредно прије аларма, као и да су раније тог дана посјетили продавницу „Ace Hardware“.
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Полиција је одмах контактирала продавницу, а запослени су им доставили снимке са надзорних камера на којима се јасно види како Моренова краде упаљаче. На снимку се види како се приближава упаљачима, узима их и скрива под одјећу и у обућу. Дјевојка је касније признала крађу из продавнице, али је одбила да открије шта је тачно узела.
„Вјерује се да је Ленита подметнула пожар у црквеној згради док је у њој било још петоро људи“, наводи се у полицијском извјештају. Поред тога, утврђено је да она уопште није извадила дозволу за вјенчање за наредни дан, иако је лагала да јесте.
Поред оптужбе за подметање пожара, Моренова је оптужена и за ситну крађу те давање лажних информација овлашћеном лицу, јер се полицији првобитно представила под лажним именом Теса Моран. Она се тренутно налази у притвору без могућности кауције.
Иначе, према подацима америчке осигуравајуће куће „Eventsured“, између 15 и 20 одсто вјенчања буде отказано. Иако промјена мишљења није покривена полисом, из ове куће напомињу: „Понекад морате да откажете вјенчање из разлога ван ваше контроле, било да је у питању пожар или болест. У тим случајевима, добро је имати осигурање од отказивања“, преноси Гардијан.
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