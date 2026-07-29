Није хтио да плати хеликоптер: Планинар са штапом у себи ходао 16 километара

Аутор:АТВ редакција
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Забијен штап у тијелу и више од 16 километара пјешачења низ планину. Оно што је 32-годишњи Дејвид Сифалди преживио на Гранитном врху у Монтани, сам је описао као „необичну несрећу“.
Планинар се набо на сопствени штап за планинарење – и уместо да чека хеликоптер за спасавање, пјешачио је више од 16 километара низ долину. Оно што је 32-годишњи Дејвид Сифалди доживио 20. јула на Гранитном врху у Монтани, сам је описао за Њујорк тајмс као „необичну несрећу“.
Овај 32-годишњи медицински техничар планинарио је са два пријатеља ка врху највише планине у овој америчкој савезној држави, када се оклизнуо на сипару. Када је устао, примијетио је да један од његових штапова лежи на земљи, док му је други забијен у тијело. Његово преживљавање вјероватно је делимично посљедица његове изузетне прибраности.
Сифалди је био у покрету од раних јутарњих часова. Он и његови пријатељи Џеси Рос и Бред Рајх започели су успон у 2 сата ујутру. Врх Гранитног врха налази се на око 3.900 метара надморске висине, а од циља их је дијелило свега пар миља.
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Вријеме је било савршено: температура око 20 степени Целзијуса, сунчано и без вјетра. „Успијели бисмо 100 одсто, није било сумње“, изјавио је Сифалди.
Онда је изгубио равнотежу. „Само сам се оклизнуо на камењу“, рекао је за медије. Када се окренуо, знао је да нешто није у реду: „Ова ствар је у мени“.
Сифалди ради као медицински техничар у Регионалној болници Сент Винсент у Билингсу. Управо то знање и искуство дошли су до изражаја у тренутку кризе.
Штап се под углом забио у његов лијеви леђни мишић испод пазуха и изашао на леђима. Није осјећао јак бол, није било обилног крварења, могао је дубоко да дише – и осјећао је штап под кожом. „Мислим да ми се медицински мозак једноставно активирао“, испричао је.
Док је један пријатељ слао СОС сигнал путем сателитског уређаја, други је фотографисао рану како би Сифалди могао да је процијени. Процјена је била да повреда у том тренутку није непосредно опасна по живот.
Умјесто да ваде штап на лицу мјеста, тројац је одлучио да се спусти са планине - са све штапом забијеним у тијело. Хеликоптерско спасавање било би изузетно скупо и компликовано, што је Сифалди желио да избјегне.
Пажљиво су се враћали истим путем, прелазећи камените и снијежне дионице уз честе паузе:
Пријатељ Џеси Рос ишао је испред и упозоравао друге планинаре које су сретали на Сифалдијеву тешку повреду, како дјеца не би претрпјела шок.
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Пријатељ Бред Рајх ишао је иза Сифалдија и константно пратио рану, након што му је Сифалди дао брзи курс прве помоћи.
Сифалди је знао да је у добром стању када су током једне од пауза пријатељи почели да се шале на рачун ражњића.
Након око 6,5 сати и пређених 16 километара, група је стигла до подножја. Сифалди је већ у 15:30 био у возилу хитне помоћи.
У малој локалној клиници близу планине замолио је да му изваде штап, али су га због ризика упутили у већу болницу. До тада је штап у његовом тијелу био већ пуних седам сати.
Пријатељи су га потом одвезли у болницу у којој и сам ради. Тамо су љекари коначно уклонили штап користећи посебну методу: хирург је везао дрен за крај штапа. „Како су извлачили штап, тако су кроз исти канал провукли дрен“, објаснио је Сифалди. Он се тренутно успјешно опоравља од ове тешке и несвакидашње повреде, преноси Њујорк тајмс.
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