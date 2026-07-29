Детаљи пуцњаве на Башчаршији: Маскирани нападач испалио више хитаца у шиша бар

Аутор:АТВ редакција
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Вечерас се око 19.25 сати на Башчаршији, у улици Кундурџилук, десила пуцњава у којој није било повријеђених особа.
Пуцњава се десила у доба када је Башчаршија најпрометнија, те је права срећа што, незванично, нема повријеђених особа.
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Из Оперативног центра МУП-а КС је за Црну-Хронику речено да ће више информација о пуцњави бити током сутрашњег дана.
Према незваничним информацијама, непознати нападач је био маскиран фантомком и рукавицама, те је, према ријечима читатеља ЦХ, испалио више хитаца у шиша бар.
Свједоци су чули најмање пет пуцњева.
Таква пуцњава је одмах изазвала панику међу бројним туристима и Сарајлијама, који су почели бјежати по околним улицама.
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“Одједном се зачуло више пуцњева. Туристи су почели бјежати, људи су се склањали у околне радње и објекте”, испричао нам је један од свједока.
Након пуцњаве непознати нападач је побјегао са лица мјеста, а званичних информација о хапшењу нема.
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