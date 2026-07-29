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Детаљи пуцњаве на Башчаршији: Маскирани нападач испалио више хитаца у шиша бар

Аутор:

АТВ редакција
29.07.2026 21:50

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Полиција на мјесту пуцњаве на Башчаршији у Сарајеву.
Фото: Klix video/Screenshot

Вечерас се око 19.25 сати на Башчаршији, у улици Кундурџилук, десила пуцњава у којој није било повријеђених особа.

Пуцњава се десила у доба када је Башчаршија најпрометнија, те је права срећа што, незванично, нема повријеђених особа.

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Из Оперативног центра МУП-а КС је за Црну-Хронику речено да ће више информација о пуцњави бити током сутрашњег дана.

Према незваничним информацијама, непознати нападач је био маскиран фантомком и рукавицама, те је, према ријечима читатеља ЦХ, испалио више хитаца у шиша бар.

Свједоци су чули најмање пет пуцњева.

Таква пуцњава је одмах изазвала панику међу бројним туристима и Сарајлијама, који су почели бјежати по околним улицама.

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“Одједном се зачуло више пуцњева. Туристи су почели бјежати, људи су се склањали у околне радње и објекте”, испричао нам је један од свједока.

Након пуцњаве непознати нападач је побјегао са лица мјеста, а званичних информација о хапшењу нема.

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Тагови :

пуцњава на Башчаршији

Сарајево

Пуцњава

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