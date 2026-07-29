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Траг мириса открио ужас: Намамио жену у зграду страве, па је "спаковао" у кофер

Аутор:

Милена Грубор
29.07.2026 20:53

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Кофер
Фото: pexels/Gu Ko

Тијело тридесетосмогодишње Елизабет-Џејн Рос пронађено је у коферу у напуштеној згради у Атини, а због сумње на убиство у истрагу се укључио и Интерпол.

Мрачно откриће догодило се у атинском насељу Кипсели, у улици Евелпидон, када је бескућник пратећи непријатан мирис ушао у зграду која је напуштена више од двије године. У једној од просторија пронашао је кофер са посмртним остацима. Према процјенама истражиоца, несрећна жена је била мртва око осам дана прије него што је пронађена.

Полиција у први мах није могла да идентификује жртву јер код себе није имала лична документа. Идентитет је званично потврђен тек након што је Интерпол обавијестио грчке власти да ДНК профил одговара Елизабет-Џејн Рос, родом из Шкотске.

Утврђено је да је у Грчку допутовала 29. јуна преко Кипра, након боравка у Сједињеним Америчким Државама.

Иако на тијелу није било видљивих рана нити јасних знакова борбе, портпаролка грчке полиције Константина Димоглиду потврдила је да се случај третира као кривично дјело због начина на који је тијело одложено. Грчки официри наводе да је ово случај без преседана у историји грчко-британских односа.

Сумња се да је жртву на ову локацију намамио бескућник, а полиција тренутно претражује локалне хотеле и анализира њене посљедње контакте како би се расвијетлиле околности ове трагедије.

О овом догађају обавијештени су британска амбасада и породица настрадале у Шкотској, којој тамошња полиција пружа подршку, док се у наредним данима очекују званични резултати обдукције, преноси The Sun.

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Тагови :

Убиство

истрага

Атина

Детаљи убиства

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