Logo

Оса изазвала удес, штета огромна

Аутор:

АТВ редакција
29.07.2026 20:10

Коментари:

0
Детаљан макро снимак осе која се одмара на јарко жутим латицама цвијета, истичући њене живописне боје.
Фото: Ralph/Pexels

Возач аутомобила у граду Шпремберг изазвао је саобраћајну незгоду због осе која је била у возилу и притом је причинио материјалну штету од више хиљада евра, саопштила је полиција покрајине Бранденберг.

Возач је повријеђен, а штета је причињена на стубу уличне расвјете и огради.

Аутомобил су морали да одвуку.

Полиција је процијенила штету на око 10.000 евра, наводи ДПА.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

удес

Саобраћајна несрећа

несрећа

Њемачка

Коментари (0)

Више из рубрике

Вера Питулић

Свијет

Откривени језиви детаљи убиства Српскиње Вере у Тексасу

3 ч

0
Након свађе запалио супругу, па је поливао водом да угаси ватру

Свијет

Након свађе запалио супругу, па је поливао водом да угаси ватру

3 ч

0
Предсједник САД-а Доналд Трамп говори на сахрани сенатора Линдзија Грејема у Националној катедрали у Вашингтону, у уторак, 28. јула 2026. године.

Свијет

Трамп након иранског напада на Јордан: ''Ударићемо их снажно''

3 ч

0
Врућине

Свијет

Хиљаде живота изгубљено: Најављен нови удар и могућа поскупљења

4 ч

0

  • Најновије

23

04

Предмети које сви гурамо на таван могу нам донијети озбиљне паре

22

53

Бањалучанима упућен озбиљан апел, могуће и казне

22

44

Предомислила се, па запалила цркву: Умјесто на меденом мјесецу, завршила иза решетака

22

43

Шешир је неизоставни модни детаљ овог љета: Ево како га стилизовати

22

38

Пеђа Меденица доживио непријатност у тоалету

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима