Оса изазвала удес, штета огромна

Аутор:АТВ редакција
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Возач аутомобила у граду Шпремберг изазвао је саобраћајну незгоду због осе која је била у возилу и притом је причинио материјалну штету од више хиљада евра, саопштила је полиција покрајине Бранденберг.
Возач је повријеђен, а штета је причињена на стубу уличне расвјете и огради.
Аутомобил су морали да одвуку.
Полиција је процијенила штету на око 10.000 евра, наводи ДПА.
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