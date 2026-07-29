Откривени језиви детаљи убиства Српскиње Вере у Тексасу

Аутор:АТВ редакција
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Полиција је открила нове детаље истраге против мушкараца из Тексаса који је осумњичен за убиство своје дјевојке Вере Питулић (41), поријеклом из Ужица, чије је тијело пронађено у аутомобилу поред ауто-пута.
Дони Бенедикт (38) ухапшен је 27. јула и оптужен за убиство.
Тијело Вере Питулић пронађено је 21. јула у возилу заустављеном на зауставној траци ауто-пута И-35. Њен нестанак пријављен је дан раније полицији у Грејпвајну.
Истражиоци вјерују да је нападнута и убијена знатно прије него што је њено тијело пронађено, јер је имала бројне видљиве повреде, укључујући тешке повреде главе задобијене у нападу.
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Према полицијском извјештају, Вера и Дони посљедњи пут су виђени заједно 18. јула. Тог дана посвађали су се на забави поред базена због њене наводне преваре, а локација на њеном мобилном телефону исте вечери је искључена.
Бенедикт је у почетку негирао да је био са њом те вечери, али је промијенио исказ након што су му истражиоци показали снимак надзорне камере на којем се види како заједно напуштају њен стан.
У аутомобилу у којем је пронађена Вера истражитељи су пронашли њен ружичасти купаћи костим са траговима крви, што је потврђено форензичким вјештачењем.
Приликом претреса Бенедиктове куће полиција је пронашла пет џогера, док је у оближњем контејнеру откривена празна боца варикине.
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У кући је уочена и рупа у зиду која, према наводима истражилаца, одговара облику повреде главе коју је Вера задобила. На зиду и испод њега пронађени су трагови крви.
Додатним прегледом флуоресцентним свјетлом утврђено је да је крв детаљно чишћена и на још два мјеста у кући.
Бенедиктова бивша дјевојка рекла је полицији да је, због његовог насилног понашања у прошлости, вјеровала да је способан да убије Веру.
Испричала је да је у ноћи 20. јула био будан и разговарао телефоном, као и да је тада у кући примијетила рупу у зиду у облику људске главе.
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Осумњичени се тренутно налази у притвору у округу Колин.
Вера Питулић, поријеклом из Србије, била је мајка двоје дјеце и дугогодишња замијенска наставница.
Њена пријатељица описала ју је као изузетно пожртвовану особу која је увијек била спремна да помогне другима.
Породица и пријатељи покренули су кампању на платформи ГоФандМи како би прикупили средства за пренос њеног тијела у Србију, преноси "Блиц".
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