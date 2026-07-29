Logo

Откривени језиви детаљи убиства Српскиње Вере у Тексасу

Аутор:

АТВ редакција
29.07.2026 20:06

Коментари:

0
Вера Питулић
Фото: Друштвене мреже

Полиција је открила нове детаље истраге против мушкараца из Тексаса који је осумњичен за убиство своје дјевојке Вере Питулић (41), поријеклом из Ужица, чије је тијело пронађено у аутомобилу поред ауто-пута.

Дони Бенедикт (38) ухапшен је 27. јула и оптужен за убиство.

Тијело Вере Питулић пронађено је 21. јула у возилу заустављеном на зауставној траци ауто-пута И-35. Њен нестанак пријављен је дан раније полицији у Грејпвајну.

Истражиоци вјерују да је нападнута и убијена знатно прије него што је њено тијело пронађено, јер је имала бројне видљиве повреде, укључујући тешке повреде главе задобијене у нападу.

илу-ротација-19092025

Свијет

Након свађе запалио супругу, па је поливао водом да угаси ватру

Према полицијском извјештају, Вера и Дони посљедњи пут су виђени заједно 18. јула. Тог дана посвађали су се на забави поред базена због њене наводне преваре, а локација на њеном мобилном телефону исте вечери је искључена.

Бенедикт је у почетку негирао да је био са њом те вечери, али је промијенио исказ након што су му истражиоци показали снимак надзорне камере на којем се види како заједно напуштају њен стан.

Крв пронађена на више мјеста у кући

У аутомобилу у којем је пронађена Вера истражитељи су пронашли њен ружичасти купаћи костим са траговима крви, што је потврђено форензичким вјештачењем.

Приликом претреса Бенедиктове куће полиција је пронашла пет џогера, док је у оближњем контејнеру откривена празна боца варикине.

Кристијан Голубовић и Кристина Спалевић

Сцена

Цар објавио експлицитну фотографију Кристине Спалевић и Кристијана

У кући је уочена и рупа у зиду која, према наводима истражилаца, одговара облику повреде главе коју је Вера задобила. На зиду и испод њега пронађени су трагови крви.

Додатним прегледом флуоресцентним свјетлом утврђено је да је крв детаљно чишћена и на још два мјеста у кући.

Бивша дјевојка упозорила полицију

Бенедиктова бивша дјевојка рекла је полицији да је, због његовог насилног понашања у прошлости, вјеровала да је способан да убије Веру.

Испричала је да је у ноћи 20. јула био будан и разговарао телефоном, као и да је тада у кући примијетила рупу у зиду у облику људске главе.

обалоутврда

Градови и општине

Почела изградња обалоутврде у Каракају код Зворника

Осумњичени се тренутно налази у притвору у округу Колин.

Породица прикупља помоћ за пренос тијела у Србију

Вера Питулић, поријеклом из Србије, била је мајка двоје дјеце и дугогодишња замијенска наставница.

Њена пријатељица описала ју је као изузетно пожртвовану особу која је увијек била спремна да помогне другима.

Породица и пријатељи покренули су кампању на платформи ГоФандМи како би прикупили средства за пренос њеног тијела у Србију, преноси "Блиц".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Вера Питулић

Убиство

Тексас

Америка

Коментари (0)

Више из рубрике

Након свађе запалио супругу, па је поливао водом да угаси ватру

Свијет

Након свађе запалио супругу, па је поливао водом да угаси ватру

3 ч

0
Предсједник САД-а Доналд Трамп говори на сахрани сенатора Линдзија Грејема у Националној катедрали у Вашингтону, у уторак, 28. јула 2026. године.

Свијет

Трамп након иранског напада на Јордан: ''Ударићемо их снажно''

3 ч

0
Врућине

Свијет

Хиљаде живота изгубљено: Најављен нови удар и могућа поскупљења

4 ч

0
Ватрогасци користе контролисано спаљивање како би зауставили шумски пожар који наставља да се шири у близини Себрероса, у шпанској провинцији Авила, у уторак, 28. јула 2026. године.

Свијет

Грађевинска машина изазвала највећи пожар у новијој историји Шпаније

4 ч

0

  • Најновије

23

04

Предмети које сви гурамо на таван могу нам донијети озбиљне паре

22

53

Бањалучанима упућен озбиљан апел, могуће и казне

22

44

Предомислила се, па запалила цркву: Умјесто на меденом мјесецу, завршила иза решетака

22

43

Шешир је неизоставни модни детаљ овог љета: Ево како га стилизовати

22

38

Пеђа Меденица доживио непријатност у тоалету

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима