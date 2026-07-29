Почела изградња обалоутврде у Каракају код Зворника

Аутор:Сања Трифковић
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Радови на изградњи обалоутврде на ријеци Дрини у насељу Терминал су почели.
Воде Српске и Влада Републике Српске на захтјев градоначелника Зворника мапирали су ово подручје као једно од оних које хитно треба заштитити имајући у виду историју плављења овог подручја.
У наредном периоду убрзано ће се радити како би становници овог насеља могли безбједно да чекају јесен и зиму без бојазни од поплава.
Свака јача киша изазивала је страх код становника у приобаљу ријеке Дрине, а сваки већи водостај ријеке и страх од нових поплава. Изградња обалоутврде на овом подручју била је и неопходна и хитна мјера да се заштити и становништво и материјална добра кажу у Зворнику.
"Свједоци сте да смо почетком ове године, усљед високог водостаја ријеке Дрине, имали плављење у насељу Терминал у МЗ Каракај, и тада смо хитно интервенисали, позвали Владу Републике Српске, позвали Воде који су имали разумијевања за наш захтјев и издвојили новчана средства у износу нешто више од пет милиона конвертибилних марака, расписали тендер, изабрали извођача. Ево, прије пар дана почели су радови у том насељу, тако да у наредном периоду, након завршетка радова, коначно и то насеље и тих, да кажем, неких педесет или шездесет домаћинства који су врло често на удару, кад дође до мало вишег водостаја ријеке Дрине, у будућем периоду биће, сигурни и заштићени", рекао је градоначелник Зворника Бојан Ивановић.
На подручју Зворника становништво је често имало проблеме због високог водостаја ријека Хоче и Сапне. У протеклом периоду, захваљујући Влади Републике Српске и Водама Републике Српске, рађено је на уређењу корита ових ријека како би се опасност од изливања ријека смањила на минимум.
"Исто тако смо ситуацији били у сличном периоду када су биле поплаве у Приједору. Након тога је било проблема на подручју Зворника. Ту Јавна установа Воде Српске проводи изградњу додатног насипа. У претходном периоду је регулисана ријека Хоча и остао је тај један појас који још треба да се заштити", истакао је из министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске Милан Гаврић.
"Када је у питању град Зворник, ми смо завршили радове када је у питању регулација ријеке Хоче и ти радови били око два милиона и четири стотине хиљада конвертибилних марака. И у овој години ми радимо, већ је потписан уговор са извођачем радова када је у питању изградња насипа у том насељу, насељу Терминал у мјесној заједници Каракај. То је такође градска управа Зворника инсистирала и тражила", изјавио је директор ЈУ „Воде Српске“ Мирослав Миловановић.
За радове на овим локацијама у Зворнику издвојено је 5 148.000 КМ. Дио је ово ширег спектра улагања у водотокове у РС, санацији, проширењу, чишћењу како би се на критичним локацијама појачале мјере заштите од поплава.
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