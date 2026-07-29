И даље нема производње струје у РиТЕ Угљевик

Аутор:Бојан Носовић
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Производње струје у Руднику и Термо Електрани Угљевик и даље нема, али има проблема на све стране, има и милионских губитака који гуше цијели енерго сектор Српске. Има и рјешења али до њих није лако.
ТЕ Угљевик и даље не ради а нико и не зна када ће почети. Боримо се каже за АТВ директор предузећа, директор Електропривреде управи у Угљевику поручује да сви морају радити као рудари у три смјене јер се милионски губици само гомилају.
Из Владе поручују да се о стечају не размишља. Жарко Новаковић АТВу прича да би све било лакше када би се угаљ копао у копу Исток два али тамо је забрана јер није урађена експропријација и измјештање домаћинстава.
"То је процес који не захтјева само новац него и вријеме и у овом тренутку је најсложенији. Лично мислим да од брзине рјешавања тог проблема и процеса зависи стабилност производње угља јер Угљевик исток је у тој зони зони Гајића доста богат ту се налази близу два милиона тона", казао је директор РИТЕ Угљевик Жарко Новаковић.
Концесионо поље Исток два је враћено захваљујући Влади, рударски инспектор је ставио забрану због неријешених имовинских односа зато сада Влада шаље још 15 милиона марака.
Арбитража, недостатак угља, концесија, екпсропријација, клизишта, лоша механизација то су само неки од проблема који гуше некадашњи гигант у Угљевику. Њихови проблеми су се прелили на цијели систем. Електропривреда је због РиТЕ Угљевик изгубила милионе марака, саопштава то Лука Петровић и каже нису производили а дали смо им 100 милиона марака.
"Тих 100 милиона ми смо морали родити и ми смо тих 100 милиона уплатили Угљевику осјећа наравно и остатак система. Не могу ја сада свима на ухо да објашњавам сваки детаљ. Наравно да ће неке ствари каснити и код добављача, негдје каснимо замислите у регресу. Многи људи су задовољни што имају плату", казао је генерални директор ЕРСа Лука Петровић.
У плану је уплата још 40 милиона, биће и кредита каже Петровић и додаје да се Угљевик мора спасити. За ово катастрофално стање криве су неке претходне управе открива први енерго човјек Српске и позива Тужилаштво да се укључи.
"Пријава је речено да ће се поднијети међутим сваки тужилац има право када чује да је неко урадио неко дјело да данас реагује, када прочита у новинама, када прочита да неко није радио послове који су у његовој надлежности", додао је Петровић.
У протеклих десетак година у овом предузећу су се директори мијењали као на траци примијетио је Петровић. Док милиони за рјешавање проблема лети из Бањалуке и Требиња у Угљевику се радници спремају за штрајк.
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