Заслуга швајцарске владе: Градишка проглашена најуспјешнијом локалном управом у БиХ

Аутор:АТВ редакција
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Влада Швајцарске је, кроз различите пројекте, посебно МЕГ један и два, који се односе на унапређење рада локалне управе, знатно помогла Граду Градишка да ефикаснијим радом стимулише инвеститоре из земље и региона.
То је након разговора са амбасадором Швајцарске Габриелеом Деригетијем, који је био у званичној посјети Градишци, казао Зоран Аџић, градоначелник града на Сави. Он је нагласио да се ова локална управа, заслугом швајцарске владе, мијења у интересу њених грађана.
"Желимо да увођењем нових стандарда и ефикаснијом праксом подстакнемо инвеститоре, у овом случају из Швајцарске, да у Градишци, у нашим пословним зонама, изграде фабрике и организују производњу. Наше процедуре у обезбјеђењу грађевинских дозвола и других услова су поједностављене и убрзане", казао је Аџић.
Градишка је проглашена најуспјешнијом локалном управом у БиХ у примјени пројеката које финансира Влада Швајцарске. То је, поред осталог, био повод ове посјете.
"Фокус смо ставили на могућу сарадњу у области економије и дуалног образовања. Недавно смо формирали Привредну комору БиХ и Швајцарске. Зато сам хтио информисати се који су то могући облици сарадње. Такође, размотрили смо и промоцију привредног сектора и економије", казао је амбасадор Швајцарске у БиХ након састанка са представницима Градске управе у Градишци, преносе Независне новине.
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