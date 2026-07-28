Влада Српске улаже 200.000 КМ у Ергелу "Вучјак"

Аутор:АТВ редакција
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Влада Републике Српске уложиће 200.000 марака у Ергелу ”Вучјак” то ће омогућити савремени начин рада са коњима и даљи развој екпериментално - едукативног центра.
Бољи услови боравка за животиње и уређење ергеле отвориће врата развоју туризма овог краја.
Надомак Прњавора призори од којих застаје дах. Чистокрвни липицанери, њих око 120, од сада ће имати боље услове за боравак. Примјењују се и нови концепти исхране што ће омогућити бољи напредак за коње, али и олакшати рад запосленима.
"Више не иде сијено, сада иде пиљевина, биће лакше имају појилице, што се тиче ове штале овде. Разлика је у чишћењу и није мокро под њима, лакше је очистити са вилама", изјавио је Драган Панић, радник на Ергели "Вучијак".
Средствима Владе биће набављен аутоматски тренажер за шетање и тренинг коња, а нови смјештајни капацитети обезбиједиће удобност и сигурност за коње. Реконструкција старе штале већ је почела.
"План је да укупно ергела има 94 бокса, толико имамо могућности за изградњу тих смјештајних капацитета. Радићемо прије свега на побољшању хигијенских услова за смјештај животиња што је предуслов за успјех у коњарству", навео је Ранко Грубешић, в.д. директора Ергеле "Вучијак".
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Али и предуслов за развој туризма. Од 13.000 липицанера колико их има у свијету, око 100 их је на Вучијаку.
"Док је раније главни проблем био како презимити и прехранити коње, данас размишљају о унапређењу туристичких потенцијала", истакла је репортер Николина Јовић.
С обзиром да је Ергела "Вучијак" једна од три ергеле на простору Југоисточне Европе која се бави узгојем липицанера, туристима је већ сада и те како занимљива.
"Данас је то установа која је за не препознати у односу на тај ранији период и Влада сваке године обезбјеђује средства за редовно функционисање ергеле. Ко год дође на ергелу да може то да посвједочи, да је ергела највећи туристички потенцијал не сам Прњавора него цијеле Републике Српске", казао је Дарко Томаш, градоначелник Прњавора.
Током љета је планирана и школа јахања, а уређењем простора надају се да ће ергела постати мјесто на којем ће се организовати радионице, умјетничке колоније и други садржаји који не нарушавају амбијент овог драгуља прњаворског краја преноси Глас Српске.
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