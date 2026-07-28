Свештеник открио за чим људи највише жале пред смрт

Аутор:Promocija PR
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Људи се обично у посљедњим данима живота присјећају шта је требало ураде другачије или које прилике су пропустили, па се због неких ствари и кају.
Свештеник Марсело Леите млађи говорио је о тој теми у једном подкасту откривши детаље које су му људи испричали пред смрт.
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Свештеник је издвојио следећих пет ствари због којих људи највише жале када схвате да им је остало мало од живота. Пред смрт му ово говоре.
На петом мјесту је жаљење због пропуштених искустава. Људи на крају живота често схватају да су превише времена провели чекајући „прави моменат“ умјесто да више истражују свијет, испробавају нове ствари и себи дозволе више радости.
Људи често тек касно схвате колико су важни обични тренуци - разговори, заједнички оброци и мале свакодневне ствари које су некада узимали здраво за готово.
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Треће највеће жаљење односи се на емоције које људи нису показивали.
Многи људи на крају живота кажу да су превише пута потиснули оно што осјећају - нису рекли вољенима да их воле, нису им опростили или нису имали храбрости да покажу своју рањиву страну.
Многи људи пред крај живота почињу да преиспитују године које су провели радећи, питајући се да ли су заиста добили оно што су жељели или су у том процесу пропустили важне животне моменте. Новац, каријера и успјех често губе на значају када се суоче са пролазношћу живота.
Људи се највише кају јер нису живјели аутентично. Многи схватају да су велики дио свог живота доносили одлуке на основу очекивања других људи - породице, друштва или своје околине, умјесто да су се руководили сопственим жељама и вриједностима.
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"То ми најчешће говоре. Људи жале што нису живјели свој живот, већ живот који су други очекивали од њих“, рекао је он, преноси Слободна Далмација.
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