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Свештеник открио за чим људи највише жале пред смрт

Аутор:

Promocija PR
28.07.2026 22:02

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bolest, zaraza, bolnica
Фото: Unsplash

Људи се обично у посљедњим данима живота присјећају шта је требало ураде другачије или које прилике су пропустили, па се због неких ствари и кају.

Свештеник Марсело Леите млађи говорио је о тој теми у једном подкасту откривши детаље које су му људи испричали пред смрт.

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Свештеник је издвојио следећих пет ствари због којих људи највише жале када схвате да им је остало мало од живота. Пред смрт му ово говоре.

"Волио/ла бих да сам више путовао и дозволио/ла себи да будем срећнији/ја“

На петом мјесту је жаљење због пропуштених искустава. Људи на крају живота често схватају да су превише времена провели чекајући „прави моменат“ умјесто да више истражују свијет, испробавају нове ствари и себи дозволе више радости.

"Нисам проводио/ла довољно времена са породицом и пријатељима“

Људи често тек касно схвате колико су важни обични тренуци - разговори, заједнички оброци и мале свакодневне ствари које су некада узимали здраво за готово.

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"Нисам искрено изразио/ла своја осјећања“

Треће највеће жаљење односи се на емоције које људи нису показивали.

Многи људи на крају живота кажу да су превише пута потиснули оно што осјећају - нису рекли вољенима да их воле, нису им опростили или нису имали храбрости да покажу своју рањиву страну.

"Превише сам радио/ла"

Многи људи пред крај живота почињу да преиспитују године које су провели радећи, питајући се да ли су заиста добили оно што су жељели или су у том процесу пропустили важне животне моменте. Новац, каријера и успјех често губе на значају када се суоче са пролазношћу живота.

"Нисам живио/ла свој живот онако како сам желио/ла"

Људи се највише кају јер нису живјели аутентично. Многи схватају да су велики дио свог живота доносили одлуке на основу очекивања других људи - породице, друштва или своје околине, умјесто да су се руководили сопственим жељама и вриједностима.

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"То ми најчешће говоре. Људи жале што нису живјели свој живот, већ живот који су други очекивали од њих“, рекао је он, преноси Слободна Далмација.

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Тагови :

свештеник

исповијест

кајање

умирање

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