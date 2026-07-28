Лото резултати: Седам играча се радује, извучени бројеви у 60. колу

Аутор:АТВ редакција
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У 60. колу игре Лото, коју заједно организују Лутрија Републике Српске и Државна лутрија Србије извучени су бројеви 30, 28, 11, 14, 5, 6 и 1.
Већ након шест извучених бројева било је јасно да неће бити главног добитка вриједног 2.100.000 КМ.
У овом колу, ипак, седам играча може да се радује значајном добитку јер су освојили шестице вриједне по око 7.200 КМ.
Лото плус премија била је још већа и износила је 5.700.000 КМ.
У овој игри извучени су бројеви 35, 27, 11, 25, 1, 4 и 33.
Ни овдје није било главног добитка.
Џокер број гласио је 325995.
Ни у овој игри није било главног добитка вриједног 220.000 КМ.
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