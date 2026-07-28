Повољно стање безбједности у Српској

Аутор:Бојан Носовић
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Стање безбједности у Републици Српској у првих шест мјесеци ове године је стабилно и повољно.
Стањем су задовољни министар унутрашњих послова Српске, Жељко Будимир, и директор Полиције, Синиша Кострешевић, иако је укупни број кривичних дјела повећан за један одсто у односу на прошлу годину, али је значајно је повећан проценат расвијетљених дјела.
Унутрашња контрола у МУП-у ради пуном паром поготово за случај „паљанске дискотеке“ одговара АТВ-у након колегијума министар Жељко Будимир. Инспектори су на терену и провјеравају све притужбе Паљана.
"Гдје је год било прекорачења ја вам гарантујем да ће се према томе дјеловати у складу са процедурама и у складу са законом. Оно што је јако важно да знате да сви људи који су учествовали у тој акцији су се суочили са људима који се баве организованим криминалом посебно нелегалним обезбјеђењем које је често повезано са другим облицима кривичних дјела", рекао је министар Унутрашњих послова Српске Жељко Будимир.
За првих шест мјесеци ове године је суспендовано 13 полицијских службеника који су се огријешили о закон, каже Будимир.
Све у свему стање безбиједности у Српској је стабилно и повољно, број кривичних дјела је мало већи али је већа и расвијетљеност истиче први човјек МУПа. Борба против злоупотреба опојних дрога се наставља каже Будимир и истиче да је задовољан заплијенама.
"У овом периоду имамо повољнију слику када је у питању општи криминалитет. Злоупотреба опојних дрога ту имамо пораст међутим исто тако видјели сте да смо ове године имали 78 килограма марихуане и сканка , 7,7кг кокаина. Интензивно радимо неколико оперативних акција", додао је Будимир.
Стањем безбиједности задовољан је и директор полиције Српске. Синиша Кострешевић истиче да је коефицијент расвијетљености 92,7% те да је за првих шест мјесеци полиција надлежним тужилаштвима поднијела 2404 извештаја. МУП се ухватио у коштац са организованим криминалним групама
"Током првих шест мјесеци је евидентирано 16 организованих криминалних група док је у истом периоду прошле године откривена само једна. Ријеч је о групама које се баве трговином наркотицима, оружјем, кријумчарењем људи, тешким КД ои привредним криминалитетом", казао је директор Полиције Републике Српске Синиша Кострешевић.
Управо борба против привредног криминала мора бити јача кажу МУП-ови челници и истичу да нису задовољни сарадњом са надлежним тужилаштвима и правосуђем. У првих шест мјесеци у Српској је пронађен 501 мигрант. Евидентирана су и 34 дјела против полицијских службеника, повријеђена су 22 полицајца. Набавља се нова опрема, школују се нови кадрови хвале се први људи полиције у Српској.
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