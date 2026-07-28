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Црна удовица ујела жену на њиви: У болницу стигла са стравичним боловима и грчевима

Аутор:

АТВ редакција
28.07.2026 19:22

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Детаљан приказ паука црна удовица који виси на својој мрежи.
Фото: Bruno Guerra/Pexels

Жена у Сјеверној Македонији завршила је у болници са стравичним боловима и у грчевима након што ју је у природи ујела црна удовица.

Како пишу локални медији, опасни паук ујео је жену (61) из Велеса док је радила на њиви у селу Еловец, у околини Велеса.

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Након уједа осјетила је јаке болове у руци и леђима, вртоглавицу и грчеве по цијелом тијелу, због чега је хитно примљена у Ургентни центар у Велесу.

Љекари су јој одмах указали медицинску помоћ, а након консултација са Клиником за токсикологију у Скопљу пребачена је на даље лијечење. Паук је донијет у болницу, гдје су љекари потврдили да је ријеч о црној удовици.

Из болнице у Велесу наводе да не памте сличан случај у посљедњих 40 година.

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Црна удовица настањује каменита подручја у околини Велеса, а њен отров је снажан неуротоксин који може да изазове јаке болове, грчеве мишића, појачано знојење и мучнину.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

црна удовица

Сјеверна Македонија

повријеђена жена

болница

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