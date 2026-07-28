Црна удовица ујела жену на њиви: У болницу стигла са стравичним боловима и грчевима

Аутор:АТВ редакција
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Жена у Сјеверној Македонији завршила је у болници са стравичним боловима и у грчевима након што ју је у природи ујела црна удовица.
Како пишу локални медији, опасни паук ујео је жену (61) из Велеса док је радила на њиви у селу Еловец, у околини Велеса.
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Након уједа осјетила је јаке болове у руци и леђима, вртоглавицу и грчеве по цијелом тијелу, због чега је хитно примљена у Ургентни центар у Велесу.
Љекари су јој одмах указали медицинску помоћ, а након консултација са Клиником за токсикологију у Скопљу пребачена је на даље лијечење. Паук је донијет у болницу, гдје су љекари потврдили да је ријеч о црној удовици.
Из болнице у Велесу наводе да не памте сличан случај у посљедњих 40 година.
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Црна удовица настањује каменита подручја у околини Велеса, а њен отров је снажан неуротоксин који може да изазове јаке болове, грчеве мишића, појачано знојење и мучнину.
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