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Срушио се кран на градилишту, има мртвих и повријеђених

Аутор:

АТВ редакција
28.07.2026 18:24

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Срушио се кран на градилишту, има мртвих и повријеђених
Фото: Unsplash

На градилишту у Болничком округу у Приштини догодила се трагедија. Наиме, једна особа је преминула од повреда задобијених усљед урушавања дизализе.

Првобитно је објављено да су у овом инциденту повријеђене двије особе, док једна од њих није преживјела задобијене повреде.

Случај је за портал Репортери.нет потврдио портпарол тзв. косовске полиције за регион Приштине, Енис Пљана.

"У вези са овим случајем, обавјештавамо вас да су двије особе задобиле тјелесне повреде и упућене су на љекарску помоћ. Усљед задобијених повреда, једна од њих није успјела да преживи и преминула је. Његову смрт констатовао је медицински тим УКЦК-а", изјавио је Пљана.

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Он је навео да су полицијске јединице изашле на лице мјеста и предузеле неопходне радње, док је покренута истрага како би се у потпуности разјасниле околности случаја.

"Тренутно су надлежне полицијске јединице, у координацији са државним тужиоцем, започеле истрагу како би се у потпуности разјасниле околности случаја", додао је Пљана.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Приштина

градилиште

обрушио се кран

преминуо радник

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