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Критична хидролошка ситуација, историјски низак водостај Дунава

Аутор:

АТВ редакција
28.07.2026 17:18

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Критична хидролошка ситуација, историјски низак водостај Дунава
Фото: You Tube/AgroTV Srbija/screenshot

Министар унутрашњих послова Србије Ивица Дачић упозорио је данас да је хидролошка ситуација изазвана историјски ниским водостајем Дунава критична и да је то питање цијелог државног система, а не једне институције.

Дачић, који је и командант Републичког штаба за ванредне ситуације, рекао је да очекује да свако уради свој дио посла, да сви буду потпуно координисани и искористе све расположиве капацитете да би се посљедице неповољне хидролошке ситуације свеле на најмању могућу мјеру, саопштено је из МУП-а Србије.

Он је наредио да све надлежне институције наставе са спровођењем свих расположивих мјера ради ублажавања посљедица.

Штаб је препоручио да јавна предузећа "Воде Војводине" и "Србијаводе", као и друге надлежне инстуције, наставе са предузимањем мјера ради обезбјеђивања функционисања хидросистема Дунав-Тиса-Дунав и стабилног водоснабдијевања корисника тог система.

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Најављено је да ће надлежне институције наставити са појачаним праћењем утицаја ниских водостаја на енергетски систем, пловидбу и хидролошке прилике да би благовремено предузимале мјере у складу са развојем ситуације.

Сједници штаба присуствовали су министри у Влади Србије, директори јавних предузећа и представници Сектора за ванредне ситуације МУП-а Србије.

(Срна)

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Тагови :

Дунав

Ивица Дачић

водостај

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