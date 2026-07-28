Критична хидролошка ситуација, историјски низак водостај Дунава

Аутор:АТВ редакција
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Министар унутрашњих послова Србије Ивица Дачић упозорио је данас да је хидролошка ситуација изазвана историјски ниским водостајем Дунава критична и да је то питање цијелог државног система, а не једне институције.
Дачић, који је и командант Републичког штаба за ванредне ситуације, рекао је да очекује да свако уради свој дио посла, да сви буду потпуно координисани и искористе све расположиве капацитете да би се посљедице неповољне хидролошке ситуације свеле на најмању могућу мјеру, саопштено је из МУП-а Србије.
Он је наредио да све надлежне институције наставе са спровођењем свих расположивих мјера ради ублажавања посљедица.
Штаб је препоручио да јавна предузећа "Воде Војводине" и "Србијаводе", као и друге надлежне инстуције, наставе са предузимањем мјера ради обезбјеђивања функционисања хидросистема Дунав-Тиса-Дунав и стабилног водоснабдијевања корисника тог система.
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Најављено је да ће надлежне институције наставити са појачаним праћењем утицаја ниских водостаја на енергетски систем, пловидбу и хидролошке прилике да би благовремено предузимале мјере у складу са развојем ситуације.
Сједници штаба присуствовали су министри у Влади Србије, директори јавних предузећа и представници Сектора за ванредне ситуације МУП-а Србије.
(Срна)
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