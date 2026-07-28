Свака кућа у Југославији је имала ову здјелу: Данас вриједи стотине евра

Аутор:АТВ редакција
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Људи бацају старе ствари из практичних разлога, не слутећи да поједини предмети данас имају велику колекционарску вриједност, а међу таквима је и један предмет који је имала свака кућа у Југославији.
Скоро да није било дома у бившој Југославији без кристалне чиније која је стајала на почасном мјесту у витрини или на средини трпезаријског стола. Данас, тај исти предмет који су многи сматрали обичним украсом може вриједити право мало богатство.
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Међу регалима, гобленима, кристалним пепељарама и порцеланским сервисима који су се користили у некадашњој Југославији, посебно се издваја једна декоративна чинија која је некада красила готово сваку кућу. Ријеч је о стакленој или керамичкој чинији у арт-деко стилу, често са дршкама у облику птица.
Овакве моделе производила је у Југославији словеначка фабрика „Стекларна Храстник“, основана још 1860. године у мјесту Храстник. Њихови производи били су синоним за квалитет широм Југославије, а осамдесетих година покривали су највећи дио потреба тржишта за стаклом у домаћинству и угоститељству.
Данас су поједини примјерци ове чиније изузетно тражени међу колекционарима. Један модел, произведен између 1927. и 1941. године, продаје се за 237 евра на сајту „Earlybird Gallery“. Управо ти старији комади, посебно у боји и са очуваним детаљима, сматрају се ријетким и аутентичним примерима југословенског дизајна који је пратио свјетске трендове.
Оно што је некада било дио свакодневице од Вардара до Триглава данас је вриједан колекционарски комад. Зато није лоша идеја да пројверите таван, подрум или стару витрину код баке. Можда се баш тамо крије предмет који данас вриједи много више него што мислите.
(Ало.рс)
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