Logo

Свака кућа у Југославији је имала ову здјелу: Данас вриједи стотине евра

Аутор:

АТВ редакција
28.07.2026 18:00

Коментари:

0
Изглед стана у Југославији са старим намјештајем.
Фото: YouTube/Screenshot/Yugo Mania

Људи бацају старе ствари из практичних разлога, не слутећи да поједини предмети данас имају велику колекционарску вриједност, а међу таквима је и један предмет који је имала свака кућа у Југославији.

Скоро да није било дома у бившој Југославији без кристалне чиније која је стајала на почасном мјесту у витрини или на средини трпезаријског стола. Данас, тај исти предмет који су многи сматрали обичним украсом може вриједити право мало богатство.

ладица

Занимљивости

Спремао стан па пронашао очеве књижице: Добио право богатство

Међу регалима, гобленима, кристалним пепељарама и порцеланским сервисима који су се користили у некадашњој Југославији, посебно се издваја једна декоративна чинија која је некада красила готово сваку кућу. Ријеч је о стакленој или керамичкој чинији у арт-деко стилу, често са дршкама у облику птица.

Овакве моделе производила је у Југославији словеначка фабрика „Стекларна Храстник“, основана још 1860. године у мјесту Храстник. Њихови производи били су синоним за квалитет широм Југославије, а осамдесетих година покривали су највећи дио потреба тржишта за стаклом у домаћинству и угоститељству.

Данас су поједини примјерци ове чиније изузетно тражени међу колекционарима. Један модел, произведен између 1927. и 1941. године, продаје се за 237 евра на сајту „Earlybird Gallery“. Управо ти старији комади, посебно у боји и са очуваним детаљима, сматрају се ријетким и аутентичним примерима југословенског дизајна који је пратио свјетске трендове.

Стара здјела
Стара здјела

Оно што је некада било дио свакодневице од Вардара до Триглава данас је вриједан колекционарски комад. Зато није лоша идеја да пројверите таван, подрум или стару витрину код баке. Можда се баш тамо крије предмет који данас вриједи много више него што мислите.

(Ало.рс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

СР Југославија

старе ствари

кућа

Колекционари

Коментари (0)

Прочитајте више

Пламен се шири кроз шуму захваћену пожаром у региону Леж-Кап-Фере, у западној Француској, у петак, 24. јула 2026. године.

Свијет

У Француској изгорјела површина од 59.000 фудбалских терена

2 ч

0
Поправка аутомобила

Ауто-мото

То се не квари: Механичар нахвалио један аутомобил

2 ч

0
Аутомеханичар поправља ауто.

Ауто-мото

Мајстор савјетује да прије пута обавезно урадите овај кратак преглед аутомобила

2 ч

0
Банковна картица, Мастеркард

БиХ

Спрема се велика промјена: Ево како ћете уштедјети новац из дијаспоре

2 ч

0

Више из рубрике

Отворена ладица дрвеног ормарића.

Занимљивости

Спремао стан па пронашао очеве књижице: Добио право богатство

2 ч

0
Хороскоп

Занимљивости

До краја седмице стиже преокрет за два хороскопска знака

4 ч

0
Хороскоп

Занимљивости

Два хороскопска знака ће ове недјеље привући новац и добре прилике

8 ч

0
Жена у ружичастој хаљини разиграно баца аргентинске пезосе у затвореном простору.

Занимљивости

Небески благослов до 2034: Ова 3 знака улазе у 9 година среће и обиља

21 ч

0

  • Најновије

19

41

Повољно стање безбједности у Српској

19

36

Здравље у сваком залогају: Зашто су купине одличан избор

19

31

Кружни ток у Палама пуштен у промет

19

27

У пожару у Бањалуци за длаку избјегнута трагедија

19

22

Црна удовица ујела жену на њиви: У болницу стигла са стравичним боловима и грчевима

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима