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Спрема се велика промјена: Ево како ћете уштедјети новац из дијаспоре

Аутор:

АТВ редакција
28.07.2026 17:04

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Банковна картица, Мастеркард
Фото: Pexels/ Photo by Pixabay

БиХ је направила важан корак према СЕПА-и, што би грађанима и фирмама могло донијети јефтиније и брже међународне уплате

Представнички дом Парламента Федерације БиХ усвојио је три кључна закона потребна за приступање Јединственом подручју плаћања у еурима (СЕПА), чиме је уклоњена важна препрека на путу наше земље према европском платном систему.

Усвојени су Закон о платним услугама, Закон о електронском новцу и Закон о рачунима за плаћање, а сада слиједи процедура према Европском платном савезу (ЕПЦ), које доноси коначну одлуку о пријему БиХ у СЕПА систем.

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Улазак у СЕПА-у могао би значајно смањити трошкове међународних трансакција за грађане и компаније. Тренутно БиХ није дио овог система, због чега се за уплате из иностранства плаћају високе накнаде.

Примјера ради, код уплате од 1.000 евра дио новца одлази на банкарске провизије и трошкове посредничких банака, па грађани често не добију пуни износ који им је послан.

Када БиХ постане дио СЕПА простора, очекује се да ће прекогранична плаћања бити бржа, једноставнија и знатно повољнија, преноси Аваз.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

СЕПА

Босна и Херцеговина

Плаћање

трансакција

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