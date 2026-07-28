Шокантно откриће научника: Ова опасност у крви изазива срчани удар

Аутор:АТВ редакција
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Микропластика је пронађена у крви већине жртава срчаног удара. Нова студија италијанских научника открива забрињавајућу везу између пластичних честица и срчаних обољења.
Пацијенти који су доживјели озбиљан срчани удар имали су значајно веће концентрације микропластике и нанопластике у крви у поређењу са особама које имају стабилне срчане проблеме, показало је ново истраживање италијанских научника.
Истраживачи су анализирали узорке крви из коронарних артерија код 61 пацијента којима је рађена коронарна ангиографија – процедура којом се прегледају крвни судови срца.
Резултати су показали да је код чак 84 одсто пацијената са акутним и тешким инфарктом пронађена микропластика или нанопластика у крви. Поређења ради, пластичне честице пронађене су код око 40 одсто особа са хроничним срчаним болестима, док су код особа са здравим коронарним артеријама биле присутне код око 32 одсто случајева.
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Студију су спровели истраживачи предвођени др Рафаелеом Марфелом са Универзитета Кампанија Луиђи Ванвители у Напуљу, а резултати су објављени у часопису European Heart Journal.
Међу најчешће детектованим материјалима био је полиетилен, пластика која се широко користи за производњу кеса, амбалаже и пластичних флаша. Овај материјал пронађен је код чак 97 одсто пацијената код којих су откривене пластичне честице.
Стручњаци наводе да ово истраживање доприноси све већем броју доказа који испитују могућу улогу микропластике у развоју болести срца. Међутим, важно је нагласити да резултати не доказују да пластика директно изазива инфаркт.
"Ово истраживање показује повезаност, али не може да докаже узрочно-посљедичну везу", упозоравају стручњаци.
Истраживачи истичу да на резултате могу утицати и други фактори из животне средине. У овој студији, пушење се показало као најјачи фактор повезан са присуством пластичних честица у крви.
Стручњаци упозоравају да су и пушење и загађење ваздуха повезани са већим ризиком од кардиоваскуларних болести, али и већом изложеношћу микропластици, због чега није лако прецизно одредити колико сам утицај пластике доприноси ризику.
Иако још није познато колико микропластика утиче на здравље срца, стручњаци препоручују неколико једноставних промјена:
Смањење изложености микропластици, како наводе стручњаци, требало би посматрати као дио ширег здравог начина живота који укључује правилну исхрану, физичку активност, престанак пушења и контролу фактора ризика за болести срца, преноси Њујорк пост.
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