Logo

Минић положио вијенац на гроб мучки убијеног Слободана Стојановића

Аутор:

АТВ редакција
28.07.2026 16:42

Коментари:

0
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић положио је вијенац на гроб Слободана Стојановића на мјесном гробљу у Дрињачи код Зворника, поводом 34 године од његовог мученичког страдања када га је на свиреп начин убила припадница тзв. Армије БиХ Елфета Весели.
Фото: АТВ

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић положио је вијенац на гроб Слободана Стојановића на мјесном гробљу у Дрињачи код Зворника, поводом 34 године од његовог мученичког страдања када га је на свиреп начин убила припадница тзв. Армије БиХ Елфета Весели.

Влада Републике Српске обезбиједиће новац за изградњу споменика Слободану Стојановићу у Зворнику.

Подсјећамо, дванаестогодишњи Слободан убијен је у Каменици код Зворника када се вратио по пса након што је са родитељима избјегао из села.

Слободаново тијело пронађено је 13. јуна 1993. године у масовној гробници на брду Ждријепци код Јошанице.

Масовну гробницу пронашли су и откопали припадници Војне полиције из Милића, а идентификација је обављена у Ватрогасном дому у Зворнику.

Удес код маркета Ђурић у Бањалуци

Хроника

Тежак удес у Бањалуци, полиција регулише саобраћај

Према налазима патолога Зорана Станковића, дијете је свирепо убијено, стомак му био пререзан у облику крста и имао је видљиве повреде главе.

Тијело је идентификовано ДНК анализом. Након тога је сахрањен у Дрињачи.

За свирепо убиство д‌јечака, у првостепеном поступку осуђена је Елфета Весели на 10 година затвора, да би другостепеном пресудом, која је изречена децембра 2019. године, Апелационо вијеће суда БиХ повећало казну на 13 година.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Саво Минић

Слободан Стојановић

Зворник

Коментари (0)

Више из рубрике

Илић: Доста популизма и обмана, СНСД је смањење ПДВ-а већ предлагао

Република Српска

Илић: Доста популизма и обмана, СНСД је смањење ПДВ-а већ предлагао

3 ч

2
Кострешевић: Забрињава раст броја кривичних дјела против полног интегритета

Република Српска

Кострешевић: Забрињава раст броја кривичних дјела против полног интегритета

3 ч

0
Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске

Република Српска

Минић: Имамо краткорочни и дугорочни план улагања у привреду

4 ч

0
Зора Видовић

Република Српска

Видовић: Најављен долазак озбиљних америчких партнера

4 ч

2

  • Најновије

19

42

Колико дуго можемо користити пластичну флашу за воду: Све преко је ризик

19

41

Повољно стање безбједности у Српској

19

36

Здравље у сваком залогају: Зашто су купине одличан избор

19

31

Кружни ток у Палама пуштен у промет

19

27

У пожару у Бањалуци за длаку избјегнута трагедија

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима