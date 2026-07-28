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Илић: Доста популизма и обмана, СНСД је смањење ПДВ-а већ предлагао

Аутор:

АТВ редакција
28.07.2026 16:04

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Илић: Доста популизма и обмана, СНСД је смањење ПДВ-а већ предлагао
Фото: АТВ

Посланик СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске Младен Илић, реагујући на иницијативу Покрета Сигурна Српска "Здравље без пореза", истакао је да је ријеч о популизму и обмањивању грађана.

Коментаришући иницијативу којом се тражи укидање ПДВ-а на лијекове, ортопедска помагала, храну за бебе и основне животне намирнице, као и повећање пореза на луксузну робу, Илић је поручио да СНСД годинама заговара смањење пореског оптерећења на лијекове, али да за такву одлуку није довољна воља једне политичке опције.

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"Доста је популизма и обмана народа. СНСД је у више наврата предлагао смањење стопе ПДВ-а на лијекове, али је за то потребна сагласност странака из Федерације БиХ", рекао је Илић.

Он је истакао да ни евентуално смањење или укидање ПДВ-а не значи аутоматски и ниже цијене лијекова.

"Смањење пореза не би значило аутоматско смањење цијена лијекова, јер цијене диктирају произвођачи. Република Српска и БиХ увозе 99 одсто лијекова, због чега домаће институције немају могућност да одређују њихове цијене, навео је Илић.

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Додао је да је симптоматично што је ова иницијатива покренута управо у периоду када Парламентарна скупштина БиХ не засједа.

"Како се баш сада сјетио ове иницијативе када нема сједница Парламентарне скупштине БиХ?", упитао је Илић.

Он је критиковао и предсједника Покрета Сигурна Српска Драшка Станивуковића, поручивши да би, како каже, прије великих обећања требало ријешити проблеме у Бањалуци, преноси "Срна".

"Посебно ме занима како Станивуковић мисли да се обрачуна са гигантима из фармацеутске индустрије, а не може да очисти смеће и обезбиједи уредно водоснабдијевање у Бањалуци. Лагањем народа ништа се не постиже", закључио је Илић.

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Тагови :

Младен Илић

ПДВ

Покрет Сигурна Српска

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