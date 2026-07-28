Илић: Доста популизма и обмана, СНСД је смањење ПДВ-а већ предлагао

Аутор:АТВ редакција
Коментари:2
Посланик СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске Младен Илић, реагујући на иницијативу Покрета Сигурна Српска "Здравље без пореза", истакао је да је ријеч о популизму и обмањивању грађана.
Коментаришући иницијативу којом се тражи укидање ПДВ-а на лијекове, ортопедска помагала, храну за бебе и основне животне намирнице, као и повећање пореза на луксузну робу, Илић је поручио да СНСД годинама заговара смањење пореског оптерећења на лијекове, али да за такву одлуку није довољна воља једне политичке опције.
Република Српска
Кострешевић: Забрињава раст броја кривичних дјела против полног интегритета
"Доста је популизма и обмана народа. СНСД је у више наврата предлагао смањење стопе ПДВ-а на лијекове, али је за то потребна сагласност странака из Федерације БиХ", рекао је Илић.
Он је истакао да ни евентуално смањење или укидање ПДВ-а не значи аутоматски и ниже цијене лијекова.
"Смањење пореза не би значило аутоматско смањење цијена лијекова, јер цијене диктирају произвођачи. Република Српска и БиХ увозе 99 одсто лијекова, због чега домаће институције немају могућност да одређују њихове цијене, навео је Илић.
Свијет
Штрајк хиљаде медицинских радника због плата: Функционише само хитна помоћ
Додао је да је симптоматично што је ова иницијатива покренута управо у периоду када Парламентарна скупштина БиХ не засједа.
"Како се баш сада сјетио ове иницијативе када нема сједница Парламентарне скупштине БиХ?", упитао је Илић.
Он је критиковао и предсједника Покрета Сигурна Српска Драшка Станивуковића, поручивши да би, како каже, прије великих обећања требало ријешити проблеме у Бањалуци, преноси "Срна".
"Посебно ме занима како Станивуковић мисли да се обрачуна са гигантима из фармацеутске индустрије, а не може да очисти смеће и обезбиједи уредно водоснабдијевање у Бањалуци. Лагањем народа ништа се не постиже", закључио је Илић.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
39 мин0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
2 ч3
Најновије
16
40
16
27
16
22
16
22
16
21
Тренутно на програму