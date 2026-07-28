Минић: Имамо краткорочни и дугорочни план улагања у привреду

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић изјавио је данас у Палама да је Влада припремила пројекат улагања у привреду Републике Српске.
"Припремили смо један пројекат који ће, реално, вјероватно ићи у сљедећем сазиву Владе, који подразумијева озбиљан и краткорочни и дугорочни план када је у питању и привреда", рекао је Минић новинарима у Палама.
Према његовим ријечима, јасно је да су неопходно одређене структурне промјене.
"Свјесни смо, када је у питању привреда, да је прилично лоше, накарадно урађен претежан дио приватизације", навео је Минић.
Минић је истакао да је чак у једном моменту размишљао да ли постоји могућност национализације или сличних мјера које су постојале, а каквих више нема, за све оне фирме које су купљене за марку или за некакву багателу, а сада су закључане и нико није извршио обавезу према радницима.
"У мом Шамцу је лука Шамац, стратешко предузеће, приватизована, искључена јурисдикција Републике Српске, и тако даље. И то је управо оно за шта некада оптужују нас, а са тим немамо апсолутно никакве везе. Нажалост, та приватизација је урађена прије нас, али мораћемо тражити модалитет да се и то рјешава", рекао је премијер Српске, преноси Срна.
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