Logo

Минић: Имамо краткорочни и дугорочни план улагања у привреду

Аутор:

АТВ редакција
28.07.2026 15:18

Коментари:

0
Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске
Фото: АТВ

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић изјавио је данас у Палама да је Влада припремила пројекат улагања у привреду Републике Српске.

"Припремили смо један пројекат који ће, реално, вјероватно ићи у сљедећем сазиву Владе, који подразумијева озбиљан и краткорочни и дугорочни план када је у питању и привреда", рекао је Минић новинарима у Палама.

Према његовим ријечима, јасно је да су неопходно одређене структурне промјене.

"Свјесни смо, када је у питању привреда, да је прилично лоше, накарадно урађен претежан дио приватизације", навео је Минић.

Минић је истакао да је чак у једном моменту размишљао да ли постоји могућност национализације или сличних мјера које су постојале, а каквих више нема, за све оне фирме које су купљене за марку или за некакву багателу, а сада су закључане и нико није извршио обавезу према радницима.

"У мом Шамцу је лука Шамац, стратешко предузеће, приватизована, искључена јурисдикција Републике Српске, и тако даље. И то је управо оно за шта некада оптужују нас, а са тим немамо апсолутно никакве везе. Нажалост, та приватизација је урађена прије нас, али мораћемо тражити модалитет да се и то рјешава", рекао је премијер Српске, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Саво Минић

Република Српска

Пољопривреда

Пале

Влада Републике Српске

Коментари (0)

Прочитајте више

Тамни облаци прекрили су небо у бањалучком насељу Пријечани.

Друштво

Стиже нови топлотни талас, сутра 38 степени

1 ч

0
Браћа Тејт остају у притвору: Суд одлучује да ли ће бити изручени Великој Британији

Свијет

Браћа Тејт остају у притвору: Суд одлучује да ли ће бити изручени Великој Британији

1 ч

0
Ранко Јаћимовић, двоструко убиство Шамац

Хроника

За двоструко убиство у Шамцу 28 година затвора!

1 ч

1
EVLBET

Друштво

EVLBET шампиони почели са преузимањем награда: Уручени Шкода Октавиа и Веспа

1 ч

0

Више из рубрике

Зора Видовић

Република Српска

Видовић: Најављен долазак озбиљних америчких партнера

1 ч

0
Руководство Српске на Палама

Република Српска

Минић: Српска незаустављиво иде развојним путем

2 ч

3
Предсједник СНСД-а Милорад Додик и предсједник Владе Републике Српске Саво Минић

Република Српска

Додик: Наставља се улагање у Пале

2 ч

1
Жељко Будимир министар унутрашњих послова РС

Република Српска

Будимир: Стање безбједности у Српској стабилно

2 ч

1

  • Најновије

16

40

''Омега блок'' и топлотна купола изнад Европе: Температуре изнад 40 степени

16

27

Тежак удес у Бањалуци, полиција регулише саобраћај

16

22

Пронађено тијело човјека несталог прошле седмице

16

22

Зашто сексуална привлачност слаби у дугим везама?

16

21

Све се мијења од августа: Заборавите на паковања и поправке какве знате

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима