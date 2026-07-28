До 8. августа топлотни талас у Србији, температуре до 40 степени

Аутор:АТВ редакција
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Топлотни талас који је захватио Србију потрајаће до 8. августа, а врхунац тропских врућина очекује се почетком сљедеће недјеље када ће температуре у појединим дијеловима земље достизати и до 40 степени, рекла је метеоролошкиња Александара Травица из РХМЗ.
Она је за Танјуг изјавила да има изгледа да би евентуално 8. или 9. августа могло да дође до промјене времена, а самим тим и пада температуре.
"За сад дјелује да би током сљедеће недјеље, евентуално 4. 5. 6. па чак и 7. августа могли да имамо веома високе температуре", рекла је Травица и додала да у овом тренутку није могуће проценити да ли ће током овог топлотног таласа доћи до обарања температурних рекорда.
Истакла је да са високим температурама у току дана долазе и високе температуре у току ноћи, тако да се очекује да ће у већини већих градова температуре током ноћних сати бити мало изнад 20 степени, што се, како је навела, може подвести под "тропске ноћи".
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На питање како људи да се заштите током топлих дана и великих врућина, Травица је рекла да је најважније да се поштује препорука да се без преке потребе не излази за вријеме најтоплијих дијелова дана.
"Значи тамо негдје од 11 сати па до сад већ 18.00 сати не би требало излазити ако баш не морате", навела је метеоролог.
Говорећи о узроцима настајања и учесталости топлотних таласа током посљедњих година, Травица је нагласила да се они могу приписати, између осталог, и климатским промјенама.
"Могли смо да видимо и овог јуна, као и прошлог, као и претпрошлог, гдје смо исто имали посљедњу седмица јуна да је била изузетно топла, топлотне таласе што се свакако може приписати климатским промјенама. За сад имамо 2024. као једну од најтоплијих година", навела је она.
Републички хидрометеоролошки завод упозорио је и на ниске водостаје великих ријека, а Травица упозорава да се очекује погоршање ситуације.
Такође, додала је да током тропских врућина расте опасност од шумских пожара.
"Са све вишим температурама и дужим сушним периодом, опасност од пожара све више расте", навела је она.
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