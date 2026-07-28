Туга: Откривен идентитет жене која је страдала са дјететом, била у седмом мјесецу

Аутор:АТВ редакција
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Мајка В. С. (27) из једног града у Војводини која је јуче заједно са својим трогодишњим сином изгубила живот у стравичној саобраћајној несрећи на пружном прелазу код Оџака, кобног јутра кренула је на редовну љекарску контролу због трудноће.
Њена пријатељица, која је познавала цијелу породицу, у потресном разговору испричала је да је трагедија потресла читаво њихово мјесто и околину.
Република Српска
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Како наводи саговорница "Курира", В. С. је са супругом чекала треће дијете, а према њеним ријечима била је у седмом мјесецу трудноће и носила је дјевојчицу којој су се сви у породици неизмјерно радовали.
"Колико знам, тог јутра се непосредно прије поласка чула са једном другарицом и рекла јој да жури на преглед код доктора због трудноће. До Оџака је кренула заједно са трогодишњим сином. Уредно га је смјестила у дјечје сједиште и везала на задњем сједишту, баш онако како је увијек радила. Била је веома брижна и одговорна мајка. Нажалост, када је стигла до пружног прелаза, покушала је наводно да обиђе спуштену рампу. Воз очигледно није ни видела ни чула. Ко зна којом је брзином ишао воз…", прича пријатељица и додаје:
"Ударио је у аутомобил и вукао га сигурно око 200 метара. Такву грдосију тешко је зауставити на вријеме. Када је воз коначно стао, аутомобил је био потпуно смрскан и остао је заглављен испод воза".
Додаје да је вијест о трагедији за неколико минута обишла град и околна места и да нико није могао да повјерује шта се догодило.
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"Сви смо остали у шоку. Била је дивна особа, увијек насмијана. Живјела је за своју дјецу и породицу. Не постоји нико ко је познавао В. С. а да данас не плаче. Цијели град тугује због ње и њеног дјечака", каже она.
Пријатељица истиче да је трагедија оставила посљедице и на све који су затекли језиве призоре након ужаса.
"То је огромна траума и за машиновођу. Пред његовим очима страдали су трудница и дете од само три године. Те слике човек носи цијели живот. Ово је трагедија која је завила у црно цијелу њену породицу, али и човека који ће носити на души цијели свој живот", говори саговорница "Курира".
Како каже, једина околност која је спречила да несрећа буде још страшнија јесте то што је млађи син, стар око годину и по дана, остао код куће.
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"Срећа у несрећи је што млађи дјечак није био у аутомобилу. Али, каква је то утјеха… Остао је тако мали без мајке, без старијег брата и без сестрице коју су сви жељно ишчекивали. В. С. је носила дјевојчицу и цијела породица је са нестрпљењем чекала да се роди. Умјесто да припремају ствари за бебу, сада спремају сахрану. То је бол коју је немогуће описати", закључује пријатељица.
Како се сазнаје, тијела настрадале мајке и њеног трогодишњег сина послата су на обдукцију, након које ће бити познато више детаља о околностима њихове смрти.
Подсјетимо, до трагедије је дошло у понедјељак ујутру на пружном прелазу на дионици Лалић-Оџаци, када је воз ударио у путнички аутомобил којим је управљала В. С. (27).
У возилу су се у том тренутку налазили она и њен трогодишњи син, који су од задобијених повреда преминули на лицу мјеста.
Надлежни органи обавили су увиђај, изузели видео-записе и друге доказе, док је Основно јавно тужилаштво у Сомбору саопштило да је истрага у току и да ће након прикупљања комплетне документације бити утврђене све околности под којима је дошло до ове тешке саобраћајне несреће.
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