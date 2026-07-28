За двоструко убиство у Шамцу 28 година затвора!

Аутор:Огњен Матавуљ
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Окружни суд у Добоју осудио је Ранка Јаћимовића на 28 година година затвора због тешког убиства супружника Недељке и Горана Илића, те рањавања Невенкиног брата Милутина Трифуновића у Доњој Слатини код Шамца.
Јаћимовић је оглашен кривим да је умишљајно хицима из пиштоља убио двије, те покушао да убије и трећу особу. У пресуди се наводи да је злочин починио у стању битно смањене урачунљивости усљед привремене душевне поремећености, типа афекта срџбе, бијеса и гњева, у којем су његове способности да схвати значај свог дјела и да управља својим поступцима биле битно смањене.
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Злочин се догодио 7. августа 2025. године око 18.30 часова испред Трифуновићеве куће у Доњој Слатини. У пресуди се наводи да се Јаћимовић ”голфом 4” довезао до куће, пред којом су сједили Илићи и Трифуновић. Изашао је из возила и са капије је позивао Недељку да изађе да је види. Иначе оптужени је са Недељком у младости био у љубавној вези и сматрао ју је за љубав свог живота.
Пришао му је Трифуновић молећи га да се удаљи из дворишта, што Јаћимовић није прихватао. И Невенка га је молила да оде, али Ранко није одустајао. Поново је позвао Невенку, говорећи: "Душо, дођи само да те видим". До оптуженог је тада дошао и стриц оштећених Милутин Трифуновић и његова супруга Божица, молећи Ранка да се удаљи из дворишта, што осумњичени није учинио.
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”У намјери да их лиши живота оптужени је пришао столу и из пиштоља ”црвена застава М57”, калибра 7,62 mm испалио је хитац према Горану, погодивши га у срце. Горан је пао на земљу, док су Недељка и њен брат почели да бјеже према улазним вратима куће. Осумњичени је тада испалио неколико хитаца према Недељки, погодивши је у грудни кош и трбух, а њеног брата Милутина у трбух”, наводи се у пресуди.
Додаје се да је Милутин пао на степенице, на стомаку, а Невенка је пала на леђа низ степенице. Осумњичени је тада пришао Горану Илићу и док је лежао из пиштоља му испалио хитац у главу. Након тога је изашао из дворишта сјео у ”голфа” и одвезао се у непознатом правцу.
Пронађен је и сутрадан ујутро ухапшен у кући свог пунца на подручју Обудовца. Приликом хапшења није пружао отпор и од тада се налази у притвору.
У изречену казну Јаћимовићу је урачунато вријеме у притвору, који му је одлуком суда продужен до правоснажности пресуде.
Пресудом, суд је Јаћимовића ослободио од плаћања судских трошкова, док су оштећени чланови породице убијених упућени на парницу ради надокнаде штете.
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