Спријечен терористички напад у Белгороду, приведен агент Службе безбједности Украјине

Аутор:АТВ редакција
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У Белгороду је Федерална служба безбједности (ФСБ) спријечила терористички напад на запосленог у војно-цивилној администрацији Харковске области, и приведен је агент Службе безбједности Украјине (СБУ).
Осумњичени је прошао специјалну обуку у Кијеву, укључујући организовање скривених складишта, надзор, руковање експлозивом и методе прикривања. Задатак му је био да дигне у ваздух аутомобил који припада званичнику Харковске области, навели су из ФСБ-а.
Како је појашњено, он је компоненте двије импровизоване експлозивне направе складиштио у својој резиденцији, а затим је пратио мету и преносио податке службеницима СБУ путем "Телеграма".
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Покренут је кривични поступак о велеиздаји, припремању терористичког напада, проласку терористичке обуке и незаконитом посједовању експлозива. Осумњиченом пријети доживотна робија.
ФСБ је поновио да они који добровољно упозоре власти или се одрекну, одустану од таквих злочина могу бити ослобођени одговорности, преноси ТАСС.
(Срна)
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