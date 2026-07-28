Потврђена оптужница против двије васпитачице у Сарајеву због злостављања дјетета

Аутор:АТВ редакција
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Општински суд у Сарајеву потврдио је оптужницу Кантоналног тужилаштва КС против двије васпитачице запослене у предшколској установи “Бамбини” у Хаџићима, у Сарајеву.
Оне се терете за запуштање или злостављање дјетета те наношење лаке тјелесне повреде.
Како је саопштено из Тужилаштва КС, оптужницом је предложено да се објема изрекне мјера сигурности којом би им било забрањено обављање послова васпитача, односно непосредног одгоја, његе и чувања дјеце у образовним установама у трајању од десет година.
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Поступајућа тужитељка је за главни претрес предложила саслушање 21 свједока и три вјештака, као и извођење више од 70 материјалних доказа.
Из Уреда главне кантоналне тужитељке навели су да, због заштите малољетног дјетета и осјетљивости предмета, неће објављивати идентитет оптужених нити друге податке који би могли довести до њихове идентификације.
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