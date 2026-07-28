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Вуле Арсић спроведен на рочиште у Основни суд у Вишеграду

Аутор:

АТВ редакција
28.07.2026 16:21

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Вуле Арсић
Фото: Уступљена фотографија

Вуле Арсић, којем се на терет ставља више кривичних дјела, спроведен је данас на рочиште у Основни суд у Вишеграду.

Арсић је у суд спроведен из Завода за извршење кривичних санкција, притвора и других мјера БиХ.

Оптужен је за кривична д‌јела "Спречавање службеног лица у вршењу службене радње" из члана 306. став 1. Кривичног законика Републике Српске у стицају са кривичним д‌јелима "Противправно лишење слободе" из члана 143. став 1. КЗРС и "Недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја" из члана 361. став 1. КЗ РС.

Предметни догађај десио се у јуну 2023. године на подручју општине Рудо, а Арсић је оптужен за спречавање полицијских службеника Судске полиције Републике Српске у вршењу службене радње.

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Хроника

Месар, син и радници оптужени за заробљавање полицајаца!

Подсјећамо, Основни суд у Вишеграду потврдио је оптужницу против власника клаонице и меснице "Два брата" Вулета Арсића (48) из Рудог, његовог сина Мирка Арсића (22), те радника Драгана Бјелића (23) и Огњена Новаковића (30) који су у јуну 2023. изазвали талачку кризу када су "заробили" двојицу судских полицајаца.

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Тагови :

кривично дјело

Вуле Арсић

Основни суд Вишеград

спровођење

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