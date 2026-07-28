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Објављена мапа могућих удара: Узбуна у Украјини, али не због Русије

Аутор:

АТВ редакција
28.07.2026 17:24

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Ирански државни медији објавили су видеоснимак за које тврде да приказују лансирање пројектила и беспилотних летјелица кориштених у ноћашњим нападима на америчке војне циљеве на Блиском истоку.
Фото: Screenshot/X

Украјински телеграм канали објавили су мапу могућих удара, али не од стране Русије и упозорили становништво појединих дијелова земље.

Они су објавили мапе потенцијалних мета иранских балистичких ракета, након упозорења украјинских мониторинг група да би у наредним данима на Украјину могле да буду лансиране три балистичке ракете иранског поријекла.

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Ријеч је, заправо, о мапи домета иранских балистичких ракета, на којој се види да би неки од пројектила могли да допру до централних и једним дијелом западних крајева Украјине.

Становништву је упућен позив да буде спремно за могући удар 28. или 29. јула, када постоји опасност покретања иранске одмазде због тврдње предсједника Украјине Володимира Зеленског да су украјинске снаге у Каспијском мору погодиле руски војни брод и теретне бродове коришћене за превоз војног терета између Русије и Ирана.

Највећи страх буди иранска балистичка ракета средњег домета "Хорамшахр", чији декларисани домет износи око 2.000 километара, али њена унапријеђена верзија прелази 3.000 до 4.000 километара и могла би да досегне дијелове источне Европе и Украјине уколико би била лансирана са крајњих сјеверозападних делова Ирана.

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Проирански канал "Мидл Ист Спектејтор" раније је објавио мапу домета иранских ракета и поручио Зеленском да се читава територија Украјине наводно налази у домету балистичке ракете "Хорамшахр-4".

Она има могућност ношења бојеве главе масе до 1.500 килограма, укључујући и касетну верзију са 20 подмуниција, пише "Информер".

Међутим, тврдња о предстојећем лансирању три ракете за сада није поткријепљена званичним информацијама из Ирана, Русије или Украјине.

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Тагови :

Украјина

Иран

Мапа

балистичке ракете

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