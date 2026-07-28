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Ово може само у тенису: Томић предао меч, па ипак заиграо и самљео противника

Аутор:

АТВ редакција
28.07.2026 18:05

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Тениски рекет
Фото: Pixabay

Ово што се догодило на турниру у Лос Кабосу може да приреди само тенис. Актер приче је аустралијски тенисер Бернард Томић.

Наиме, 171. на АТП листи је због стомачних проблема предао без борбе меч другог кола квалификација Тристану Бојеру.

Ипак, као срећни губинтик је добио прилику да заигра у главном жријебу и урадио је нешто невјероватно.

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Он је побиједио Мексиканца Алекса Хернандеза са 6:1, 6:0 за само 47 минута. Доминација се огледа у томе што је 33-годишњак у цијелом мечу изгубио само шест поена на свој сервис.

Томић ће у другом колу играти против четвртог носиоца, Руса Карена Хачанова.

(Новости)

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Тагови :

Бернард Томић

тенис

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