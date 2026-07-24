Ђоковић и Синер истовремено одустали!

Аутор:АТВ редакција
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Јаник Синер и Новак Ђоковић повукли су се са Мастерса у Монтреалу, саопштили су организатори турнира.
Канадски турнир из серије Мастерс 1000 биће одржан од 2. до 13. августа, али без двојице највећих имена са првобитне листе учесника.
Синер је одлуку објаснио жељом да сачува здравље послије напорног периода и одбране титуле на Вимблдону, гдје је у полуфиналу савладао управо Ђоковића.
„Послије пажљивог разматрања свих фактора заједно са својим тимом, донијели смо тешку одлуку да се повучемо из Монтреала. Никада није лако пропустити тако важан турнир, али вјерујемо да је ово исправна одлука како бих дао приоритет свом здрављу“, поручио је Синер.
Италијан је додао да је разочаран што неће наступити у Канади, али да се нада повратку у будућности.
Послије њиховог одустајања, главне звијезде турнира биће Александар Зверев и домаћи фаворит Феликс Оже-Алијасим.
На листи учесника налазе се и Алекс де Минор, Бен Шелтон, Данил Медведев, Флавио Коболи и Тејлор Фриц, док се од српских играча очекују Миомир Кецмановић и Хамад Међедовић.
Шелтон ће бранити титулу освојену прошле године, када је турнир одржан у Торонту. Синер ове сезоне има учинак 44-3 и освојио је шест титула, док је Ђоковић на скору 14-5.
(Б92)
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