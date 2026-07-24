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Рукометни камп у Требињу окупио младе таленте из Србије и Српске

Аутор:

АТВ редакција
24.07.2026 21:42

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Рукометни камп у Требињу окупио младе таленте из Србије и Српске
Фото: ATV

На паркету требињске дворане „Милош Мрдић“ ових дана младе рукометне наде из Српске и Србије брусе форму за престојећу сезону. На два тренинга дневно усавршавају сваки потез, исправљају грешке и граде пут ка репрезентативском дресу.

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Тагови :

рукомет

Требиње

Република Српска

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