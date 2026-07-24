Рукометни камп у Требињу окупио младе таленте из Србије и Српске

Фото: ATV

На паркету требињске дворане „Милош Мрдић“ ових дана младе рукометне наде из Српске и Србије брусе форму за престојећу сезону. На два тренинга дневно усавршавају сваки потез, исправљају грешке и граде пут ка репрезентативском дресу.

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