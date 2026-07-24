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Базар и изложба меда у оквиру "Модричког љета"

Аутор:

АТВ редакција
24.07.2026 22:35

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Модричко љето мед 2026.
Фото: Srna

У оквиру манифестације "Модричко љето" вечерас је на Тргу Милана Јелића у Модричи одржан базар и изложба меда и пчелињих производа.

Пчелиње производе изложило је десет пчелара из Бијељине, Петрова и Модриче, а на 12 штандова ручне радове су изложиле жене из Модриче и Осјечана код Добоја.

Директор Туристичке Организације Модриче Јелена Стојић навела је да је манифестација окупила многобројене посјетиоце, те да су задовољни бројем учесника.

Предсједник локалног Удружења пчелара "Багрем" Јово Мишић рекао је новинарима да имају око 100 чланова, са око 5.000 пчелињих друштава.

Мишић је нагласио да су пчелари задовољни овогодишњим приносом, који износи око 15 до 20 килограма по пчелињој заједници.

Замјеник начелника Општине Модрича Тамара Евђић рекла је да локална заједница подржава организацију оваквих догађаја, с циљем промоције здравих производа и домаће радиности, преноси Срна.

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Тагови :

Модричко љето

Мед

изложба

Модрича

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Базар и изложба меда у оквиру "Модричког љета"

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