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Више од 100.000 људи евакуисано због великих пожара у Шпанији и Француској

Аутор:

АТВ редакција
24.07.2026 22:55

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Пламен се шири кроз шуму захваћену пожаром у региону Леж-Кап-Фере, у западној Француској, у петак, 24. јула 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Caroline Blumberg

Више од 100.000 људи напустило је домове или је добило наредбу да остане у затвореним просторима због великих шумских пожара који су захватили Шпанију и Француску, док је Мадрид прогласио националну ванредну ситуацију, а француске власти наредиле потпуну евакуацију једног од најпознатијих летовалишта у земљи копненим и морским путем.

Власти на југозападу Француске наредиле су евакуацију полуострва Кап Фере на обали Атлантика "село по село" због "интензивног и крајње непредвидивог" пожара који је захватио више од 12.500 хектара шуме.

Влада Шпаније прогласила је прву националну ванредну ситуацију због шумског пожара након што су се два велика пожара спојила у један у близини Мадрида, док је трећи био на ивици да им се придружи, усљед високих температура и изузетно сувих услова широм југа Европе, пише Гардијан.

Обје земље затражиле су помоћ Европске уније.

Предсједница владе аутономне заједнице Мадрид Изабел Дијаз Ајусо оцијенила је да је ријеч о "најгорем пожару у историји региона" и "ситуацији без преседана, савршеној олуји екстремно високих температура и непрекидних ветрова".

Префектура Жиронде саопштила је да је више од 60.000 људи евакуисано за два дана због пожара код Кап Фереа, међу којима су хиљаде туриста из кампова и изнајмљених кућа, преноси Танјуг.

Научници упозоравају да климатске промјене доводе до чешћих и екстремнијих временских појава, исушивања земљишта и водотокова, повећања ризика од пожара и хиљада превремених смрти.

Око 800 ватрогасаца и четири авиона за гашење пожара борили су се против пожара у области Жиронде северно од залива Аркашон, али ватра која је избила у среду код села Саумос, око 40 километара западно од Бордоа, још није била стављена под контролу.

Француски предсједник Емануел Макрон изјавио је да је активирао механизам цивилне заштите ЕУ, док се земља, која се од маја суочила са три готово узастопна топлотна таласа, бори са бројним пожарима углавном на југозападу и југоистоку.

Подаци Европског информационог система за шумске пожаре показују да је интензитет пожара у ЕУ достигао рекордне вредности за овај период године.

До 22. јула изгорјело је приближно двоструко више земљишта него што је просјек за исти датум у претходне двије деценије.

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Тагови :

Шпанија

Француска

пожар

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