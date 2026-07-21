"Мама, све се исплатило": Од чистачице у клубу до мајке свјетског првака

Аутор:АТВ редакција
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Ријетко је која објава на друштвеним мрежама носила тако дубоку емоцију и тежину као она коју је шпански репрезентативац Фабиан Руиз подијелио након што је са својом селекцијом савладао Аргентину и попео се на сам врх свијета
Фотографија на којој са мајком Чари држи златни пехар Свјетског првенства, уз једноставне ријечи "Мама, све се исплатило", иза себе крије причу о невјероватној жртви, поносу и љубави која је ганула спортски свијет.
Фабиан је одрастао у градићу Лос Палациос y Виллафранца близу Севиље. Након што су му се родитељи растали, његова мајка Чари остала је сама с троје дјеце. Да би прехранила породицу и осигурала им основне услове за живот, радила је најтеже физичке послове без тренутка одмора.
Прекретница се догодила када су скаути Реал Бетиса уочили раскошан талент младог Фабиана и позвали га у своју академију. Свјесни тешке ситуације у којој се породица налазила, челници клуба понудили су Чари сталан посао чистачице у клупским просторијама и тренажном центру. Прихватила је без секунде оклијевања.
Сваког јутра, већ прије седам сати, Чари је стизала на стадион. Док је њен син на теренима у близини гањао свој сан о професионалном ногомету, она је чистила свлачионице, ходнике и трибине.
Chari Peña es la mamá de Fabián Ruiz. Ella tuvo que criar sola a sus 3 hijos, trabajando en distintos oficios para sacarlos adelante.— Juez Central (@Juezcentral) July 20, 2026
Cuando Fabián fue fichado por el infantil del Betis, el club le ofreció a Chari trabajar como empleada, limpiando camerinos y las gradas. Desde… pic.twitter.com/VfAIKPK6uk
Гледајући мајку с џогером у рукама на мјесту гдје је градио каријеру, млади Фабиан се у почетку борио с помијешаним осјећајима. Касније је признао да му је као тинејџеру понекад било непријатно када би је срео у клупским ходницима док је чистила подове. Међутим, тај пролазни осјећај стида убрзо је замијенио дубоки, доживотни понос.
Док је Фабиан напредовао кроз омладинске селекције Бетиса, а касније остваривао велике трансфере у Наполи и ПСЖ, Чари није жељела остати само у сјенци синовог успјеха.
Mamá, todo mereció la pena 🤍 pic.twitter.com/oU3Qenm1h9— Fabián Ruiz (@FabianRP52) July 20, 2026
Показујући да је борбеност породична црта, уз вишегодишњи рад у клубу уписала је и успјешно завршила студиј психологије. Након 15 година поштеног и напорног рада у Бетису, отишла је у заслужену пензију тек када више није било финансијске потребе да ради.
Круна свих мајчиних жртава и Фабиановог одрицања стигла је у спектакуларном финалу против Аргентине. Руиз је био један од кључних играча Шпаније током читавог турнира – постигао је и погодак који је "Ла Роју" лансирао у полуфинале, настављајући један од најфасцинантнијих низова у историји фудбала: Шпанија никада није изгубила сениорску утакмицу у којој је Фабиан Руиз крочио на терен.
Наиме, он је у дресу Црвене фурије до сада уписао 50 наступа и при томе никада није доживио пораз.
Дјечак који је некада из прикрајка гледао своју мајку како чисти свлачионице стадиона на којем је тренирао, данас је шампион свијета. А у ноћи када је Шпанија славила нову титулу, нико није заслужио да подигне тај пехар више од жене која му је омогућила да сања, пише Кликс
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