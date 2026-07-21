Logo

"Мама, све се исплатило": Од чистачице у клубу до мајке свјетског првака

Аутор:

АТВ редакција
21.07.2026 21:40

Коментари:

0
Фабиан Руиз са мајком
Фото: Instagram/ Fabián Ruiz/printscreen

Ријетко је која објава на друштвеним мрежама носила тако дубоку емоцију и тежину као она коју је шпански репрезентативац Фабиан Руиз подијелио након што је са својом селекцијом савладао Аргентину и попео се на сам врх свијета

Фотографија на којој са мајком Чари држи златни пехар Свјетског првенства, уз једноставне ријечи "Мама, све се исплатило", иза себе крије причу о невјероватној жртви, поносу и љубави која је ганула спортски свијет.

Фабиан је одрастао у градићу Лос Палациос y Виллафранца близу Севиље. Након што су му се родитељи растали, његова мајка Чари остала је сама с троје дјеце. Да би прехранила породицу и осигурала им основне услове за живот, радила је најтеже физичке послове без тренутка одмора.

Прекретница се догодила када су скаути Реал Бетиса уочили раскошан талент младог Фабиана и позвали га у своју академију. Свјесни тешке ситуације у којој се породица налазила, челници клуба понудили су Чари сталан посао чистачице у клупским просторијама и тренажном центру. Прихватила је без секунде оклијевања.

Сваког јутра, већ прије седам сати, Чари је стизала на стадион. Док је њен син на теренима у близини гањао свој сан о професионалном ногомету, она је чистила свлачионице, ходнике и трибине.

Гледајући мајку с џогером у рукама на мјесту гдје је градио каријеру, млади Фабиан се у почетку борио с помијешаним осјећајима. Касније је признао да му је као тинејџеру понекад било непријатно када би је срео у клупским ходницима док је чистила подове. Међутим, тај пролазни осјећај стида убрзо је замијенио дубоки, доживотни понос.

Док је Фабиан напредовао кроз омладинске селекције Бетиса, а касније остваривао велике трансфере у Наполи и ПСЖ, Чари није жељела остати само у сјенци синовог успјеха.

Показујући да је борбеност породична црта, уз вишегодишњи рад у клубу уписала је и успјешно завршила студиј психологије. Након 15 година поштеног и напорног рада у Бетису, отишла је у заслужену пензију тек када више није било финансијске потребе да ради.

Круна свих мајчиних жртава и Фабиановог одрицања стигла је у спектакуларном финалу против Аргентине. Руиз је био један од кључних играча Шпаније током читавог турнира – постигао је и погодак који је "Ла Роју" лансирао у полуфинале, настављајући један од најфасцинантнијих низова у историји фудбала: Шпанија никада није изгубила сениорску утакмицу у којој је Фабиан Руиз крочио на терен.

Наиме, он је у дресу Црвене фурије до сада уписао 50 наступа и при томе никада није доживио пораз.

Дјечак који је некада из прикрајка гледао своју мајку како чисти свлачионице стадиона на којем је тренирао, данас је шампион свијета. А у ноћи када је Шпанија славила нову титулу, нико није заслужио да подигне тај пехар више од жене која му је омогућила да сања, пише Кликс

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Фабиан Руиз

Шпанија

фудбалер

мајка

животне приче

Коментари (0)

Више из рубрике

Аргентински Лионел Меси шета преко терена прије финалне утакмице Свјетског првенства у фудбалу између Шпаније и Аргентине у Ист Радерфорду, Њу Џерзи, близу Њујорка, у недељу, 19. јула 2026.

Фудбал

“Тај преварант није ни у топ пет најбољих играча свих времена!” Меси на бруталном удару

6 ч

0
Мајерс се вратио у Борац

Фудбал

Мајерс се вратио у Борац

6 ч

0
"Рат" Уефе и Фифе: правила која су се примјењивала на Мундијалу више не важе

Фудбал

"Рат" Уефе и Фифе: правила која су се примјењивала на Мундијалу више не важе

6 ч

0
Аргентинци Хулијан Алварез (9) и Лионел Меси (10) славе након гола који је постигао њихов саиграч Енцо Фернандез током полуфиналне утакмице Свjетског првенства у фудбалу између Енглеске и Аргентине у Атланти, у сриједу, 15. јула 2026. године.

Фудбал

ФИФА покренула истрагу након финала Свјетског првенства

11 ч

0

  • Најновије

22

58

Захват од 6 сати завршили за 30 минута: Хуманоидни роботи први пут успјешно оперисали животињу

22

52

Исповијест Србина који је скоро испао кроз прозор авиона: Ово је ноћна мора

22

49

Људски мозак може да складишти невјероватну количину информација: Као 20.000 паметних телефона

22

48

Нови детаљи из оптужнице против браће Тејт: Давили жртве до бесвијести, силовали и тукли каишем

22

40

Од Ленчета до свјетске славе: Животна прича Оливере Катарине

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима